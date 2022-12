Histoire de la haine : il y a exactement 100 ans, l’Union soviétique était formée

Le communisme et le bouddhisme ont beaucoup en commun. Et en plus : le camarade Lénine est une incarnation de Bouddha. C’est ainsi que les bolcheviks ont essayé. Mais la plupart du temps, ça ne se passe pas bien.

L’astuce avec la réincarnation de Bouddha est destinée à attirer les Soviétiques dans leurs bras Berger bouriate sibérien. Cela n’a pas fonctionné et plusieurs milliers de lamas bouriates se sont peu à peu retrouvés au goulag.

Aujourd’hui, nous ne décrirons pas l’histoire généralement connue de la création de l’Union soviétique et de son effondrement. À la lumière de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le rédacteur en chef Seznam Zpráv a couvert le sujet en détail l’année dernière. Au lieu de cela, nous n’offrirons que quelques images de l’histoire. Et une brève réflexion sur le colonialisme.

C’est une histoire de haine.

Et l’Occident civilisé s’est autrefois comporté à bien des égards comme la Russie arriérée et les bolcheviks meurtriers.

Maillon le plus faible

Les bolcheviks n’ont pas eu la tâche facile. Imagine seulement. En tant que plus grand révisionniste de l’histoire du marxisme, Lénine a raconté Marx et déterminé que la révolution prévaudrait au maillon le plus faible du capitalisme mondial. C’est-à-dire en Russie.

Toute la théorie de Marx, basée sur la découverte des « régularités historiques », s’est immédiatement effondrée, a perdu son sens. Selon lui, la révolution n’a de chance que dans les pays les plus développés, où les travailleurs et les économies doivent être prêts. Mais que voulez-vous d’Ilyich – peut-il provoquer une révolution en Angleterre, comme Marx l’espérait ? Il ne pouvait pas. Personne ne voulait le savoir là-bas.

Il va donc révolutionner la Russie. C’est vrai qu’il est plutôt cool. On dirait qu’il n’a pas eu de chance. Mais il a correctement deviné que l’État russe était déjà sur le point de s’effondrer.

Et puis, après quatre ans de guerre civile, les bolcheviks contrôlaient de vastes territoires et des dizaines de millions de personnes. Qui s’attendait à ça ? Et le plus important : Et tout à coup ? Rien n’est prêt. Et rien.

Des pionniers de l’humanitaire, des modèles d’humanité, de justice et de futurs modèles économiques seront créés ici. Et il y a encore des gens pauvres et sans instruction qui errent partout, ou même des bergers qui croient au bouddhisme et n’ont aucune idée de ce qu’est la lutte des classes. Et eux ?

L’Union soviétique a été fondée le 30 décembre 1922. Elle suit « l’histoire de la haine » de la Russie tsariste. Et il a ajouté quelque chose en plus.

Officiellement cessé d’exister le 31 décembre 1991.

Mais ses gardiens répandent la haine et la mort encore aujourd’hui.

Affamé

Le « maillon le plus faible » ressemblait à un pays médiéval lorsque les bolcheviks ont pris le pouvoir. Affamé. Des millions de personnes sont mortes de faim. Cannibalisme, charniers, suicides désespérés de familles entières. Ce fut la plus grande catastrophe non militaire depuis le Moyen Âge.

Non, apparemment il n’est pas encore temps de construire une future nation glorieuse.

En juillet 1921, l’écrivain Maxime Gorki écrivit une lettre ouverte à « toutes les bonnes personnes » demandant de l’aide. Herbert Hoover, ministre du gouvernement américain à l’époque, l’a également lu. Et il a décidé que les États-Unis devraient aider.

C’était une décision très courageuse. Beaucoup, en particulier les politiciens de droite aux États-Unis, croyaient que la famine pourrait détruire les bolcheviks. Ils ont besoin de mourir de faim. La miséricorde n’a pas sa place. Mais Hoover a insisté sur le fait que « nous devons faire la distinction entre les Russes et la classe dirigeante ».

Et il a organisé un programme qui, en 1922, livrait chaque jour de la nourriture à 10 millions de Russes. Par le fait qu’il s’agissait d’un geste purement humanitaire et ne signifiait pas que le gouvernement américain reconnaîtrait les bolcheviks.

Même parmi les bolcheviks, il n’y avait pas de consensus sur l’opportunité d’accepter de l’aide. Par exemple, le révolutionnaire radical Léon Trotsky était fondamentalement opposé. Il craignait que l’acceptation de l’aide n’ouvre la porte aux entreprises américaines pour attaquer la Russie. Je préfère la mort de millions de personnes à l’asservissement par les impérialistes.

Les bolcheviks ont finalement accepté l’aide et le pays s’est remis du pire. Un exemple de la minceur de la frontière entre sectarisme idéologique, chantage politique et considération pour les enfants mourants.

Mais le régime soviétique a essayé d’effacer l’aide américaine des manuels et de la mémoire. S’il y a la moindre mention du programme, alors les Américains sont accusés d’essayer de mettre en place un réseau d’espionnage, cinquième colonne.

Ce n’est pas bouddhiste

Peu de temps après la victoire de la révolution, les bolcheviks ont adopté trois décrets fondamentaux : sur la paix, sur la terre et sur le droit des nations à l’autodétermination.

Le troisième est le plus incompréhensible. Bien sûr, cela doit être compris en termes de propagande : dans la Russie tsariste, le peuple souffrait, était opprimé, était russifié de force et n’avait aucune autonomie réelle. Cela va changer maintenant, les communistes garantissent les droits de chaque nation.

Mais comment le faire? La majeure partie de la population du nouvel État est en mouvement, traîne. Que diriez-vous de leur donner de l’autonomie alors qu’ils sont tout le temps ailleurs ? Et si, en plus, ils ne s’intéressent absolument pas aux valeurs du « nouvel homme soviétique » ?

Dans un premier temps, au moins certains membres du nouveau gouvernement pourraient chercher la meilleure solution pour tous. Ils pensent à « l’autonomie culturelle ». Le gouvernement soutiendra la langue et la culture des gens, en construisant des écoles où ils seront enseignés dans leur langue. Mais comment le faire? Où construire des écoles alors qu’elles sont en déplacement ? Et allons-nous les laisser pratiquer le bouddhisme et toutes sortes d’autres « opiums de l’humanité », comme Karl Marx l’a catégoriquement qualifié de religion ?

Trop compliqué. Des solutions « rationnelles » moins idéalistes s’appliquent. L’autonomie ne sera pas culturelle, mais « territoriale ». C’était une sorte de génie : donner une autonomie territoriale aux nomades, c’était comme essayer de tourner en rond. Mais à première vue, cela peut sembler être un progrès.

Ainsi, les bolcheviks ont tracé la frontière entre les républiques soviétiques et la région autonome de telle manière qu’elle est devenue une garantie de troubles, de conflits et de la nécessité d’un arbitre fort au centre. Les frontières traversent les traditions, les cultures et les nations. Ils ne tiennent pas compte de l’histoire. C’est une nouvelle frontière. Frontière du futur.

Non, Lénine n’était pas un bouddha. Par son rôle dans la construction de ces frontières, il a contribué au fait que des millions de personnes ont été déportées vers les goulags, vers les territoires d’autres États, ou sont mortes de faim ou dans des tentatives désespérées de rébellion. C’est alors que les bolcheviks voulaient qu’eux, les nomades, créent des coopératives et se transforment jour après jour en agriculteurs sédentaires. Dans le futur citoyen soviétique civilisé.

Ils ont clôturé leur village et l’ont laissé être gardé par des soldats.

Il était une fois dans l’Ouest

Le colonialisme s’est comporté de manière similaire dans la mise en œuvre des pays développés et les plus arriérés. En cela, Lénine avait raison : le maillon le plus faible est en quelque sorte le même que le maillon le plus avancé. Il a également tenté de « civiliser les sauvages ». Et même il réussissait temporairement s’il avait de la force et de la supériorité.

Au moment où les bolcheviks ont gagné en Russie, les frontières de l’Afrique avaient déjà été « redessinées ». Il était partagé par les colonialistes européens.

« Les frontières en Afrique ont été tracées récemment et ne sont pas le résultat d’évolutions à long terme, mais de décisions prises par les puissances coloniales sans égard pour la population locale », Kateřina Rudincová a écritspécialiste de l’Afrique de l’Université d’Ostrava.

Et il poursuit : « Ils ont été proposés pour la première fois à la Conférence de Berlin tenue en 1884-1885, au cours de laquelle les puissances européennes les plus importantes de l’époque, la Grande-Bretagne, la France, la Belgique et l’Allemagne, ont essentiellement divisé les sphères d’influence en Afrique et établi les principes principe d’une pénétration plus poussée dans l’intérieur de l’Afrique.

Des principes très similaires à ceux des bolcheviks : les frontières traversent les ethnies et les cultures. De l’autre côté de la haine. Les envahisseurs étaient indifférents. Leur intérêt est la plus simple administration. Et planifier l’avenir. « Cultiver les sauvages » et l’autoprospérité.

Et à l’heure où l’Occident compte déjà les millions de morts dans les goulags de Staline, il contribue encore un autre à son propre « redressement » historique. Le 15 août 1947, les Britanniques se retirent définitivement de l’Inde. Et ils ont divisé le pays selon des critères religieux – entre l’Inde à majorité hindoue et le Pakistan à majorité musulmane.

Ils dessinent une nouvelle frontière. Et environ 15 millions de personnes ont fui cette nouvelle route artificielle. Et peut-être un million, peut-être deux millions ou plus d’entre eux ont été victimes d’épuisement, de faim et d’attaques meurtrières.

Il ne s’agit même pas d’essayer l’autonomie ici. Cultiver les sauvages et le pouvoir. Et quand ça ne marche pas, fuyez.

Sphère d’influence. Et l’espoir

En 1939, les sphères d’influence en Europe ont été divisées entre l’Allemagne et l’Union soviétique selon le pacte Ribbentrop-Molotov. Entre autres choses, l’Union soviétique a occupé les républiques baltes, qui se sont défendues avec succès après 1917.

Une contribution importante à l’histoire de la haine. Après l’invasion de l’Union soviétique par Hitler, des centaines de milliers de personnes de la Baltique et de nombreuses autres régions ont été déportées vers les goulags. Soupçonné de collaboration avec les Allemands. Oui, certains voyaient les nazis comme des libérateurs. En tant qu’auteur d’une nouvelle frontière plus juste.

L’histoire de la haine engendre un grand désespoir.

Et ce n’est que quelque part là-bas, un peu comme un « champ vert », que commence la véritable histoire de l’Union soviétique et de la Russie moderne. Au moins selon Vladimir Poutine.

La Grande Guerre patriotique est le début de l’histoire. L’Union soviétique a libéré le monde du fascisme. Ce qui s’est passé auparavant n’est pas clair à la lumière des triomphes historiques. Peut-être à l’exception de l’héritage du tsar Pierre le Grand.

Et selon Poutine, la Russie doit avancer dans cette mission. Ne laissez pas un « régime fasciste fantoche » émerger en Ukraine. Ne pas laisser se réécrire les frontières des sphères d’influence à son détriment.

Sphère d’influence. Combien de fois ont-ils été réécrits au cours des cent dernières années ? Après la guerre, le monde a été divisé par Staline et l’Occident, alliés victorieux qui sont rapidement devenus des ennemis jurés. Et combien de fois ils ont été combattus est moins clair, même au cours de la vie de la génération actuelle, par exemple dans l’ex-Yougoslavie, en Irak, en Afghanistan ou en Syrie.

Peut-être que nous sommes juste des Européens gâtés et riches en contenu. Nous avions le sentiment, ou nous l’avions jusqu’à cette année, que quelque chose comme ça ne se reproduirait plus jamais. Nous nous sentons moins de 80 ans après la Seconde Guerre mondiale, l’histoire est comme ça.

Nous ne semblons pas plus comprendre l’histoire que les bolcheviks.

Cependant, il y a un grand espoir. Bien que, bien sûr, sans garanties. L’Occident a essayé de se réconcilier avec l’histoire au cours des dernières décennies. C’est raide. Parfois même un peu tragiquement tendu. Mais dans l’ensemble, la croyance dominante est que le colonialisme, le réaménagement des frontières, la négligence de la tradition, de la culture et de la langue, et les massacres ne sont pas de quoi être fiers. Et que devons-nous construire pour l’avenir.