Hidalguenses a vu la Normandie, France – El Sol de Hidalgo

Le manager d’Hidalgo, Víctor Rangel, s’est dit ravi d’être confirmé à la tête de la délégation de la Fédération mexicaine des sports scolaires (Femedees) qui se rendra cette semaine en Normandie, en France, dans le cadre de la phase mondiale des Jeux scolaires. .

Dans une interview avec El Sol de Hidalgo, le directeur a indiqué qu’il ne sera pas le seul représentant de l’entité qui sera sur le territoire français, et qu’il n’y aura pas non plus plusieurs athlètes, originaires de Tlaxcoapan et de Tula, qui seront actifs. au taekwondo.

Quant à ce que cela signifie pour les Femedees d’assister à une compétition de ce type quatre ans après sa création, il rapporte que cela signale le travail qu’elles ont fait au niveau de l’État et au niveau national, depuis la création de l’organisation qui a eu lieu des mois avant son lancement. pandémie de coronavirus.

« Nous avons pu surmonter cet énorme obstacle, mais en même temps, nous nous sommes donné pour tâche de profiter de ces moments d’inactivité pour formaliser au maximum tous les processus et nous imposer comme un choix réel et valable pour les garçons », il explique.

Quant à la compétition, il a indiqué que la délégation mexicaine partirait ce week-end, qui participerait à trois sports : le taekwondo, le beach-volley et l’athlétisme.

Tu pourrais aussi aimer: Manifestation pour les élections locales

La compétition dure 10 jours et la cérémonie d’ouverture aura lieu le 15 mai. Certaines des villes qui seront utilisées comme sites incluent : Le Havre, Rouen, Montivilliers, et d’autres.