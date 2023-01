Heureux Messi, France déçue et supporters méfiants. C’était le championnat du monde au Qatar

Le directeur et co-fondateur de People in Need, Šimon Pánek, a reçu l’Ordre de la Légion d’honneur, la plus haute distinction officielle française, jeudi au Palais Buquoy à Prague. L’ambassadeur de France à Prague, Alexis Dutertre, a apprécié que Pánek partage les valeurs françaises, plaidant pour la protection des droits de l’homme, la liberté, la solidarité et les activités humanitaires. Il apprécie son engagement et ses contributions personnelles à des organisations à but non lucratif en République tchèque et à l’étranger. Dans son discours, Pánek a remercié la France, ses collègues et sa famille.

« Ce soir, la France apprécie votre engagement et vos services », a déclaré l’ambassadeur Dutertre en tchèque avant de poursuivre la cérémonie en français. « La diplomatie, c’est défendre les intérêts français, européens et mondiaux, mais c’est aussi des valeurs. Et ces valeurs sont ce qui fait notre identité européenne », a déclaré Dutertre.

En 1989, Pánek était l’un des principaux leaders étudiants de la révolution de velours et a brièvement siégé au parlement. En fin de compte, cependant, elle a choisi le travail caritatif plutôt que la politique, commençant à se consacrer à des projets d’aide humanitaire et de développement, et à l’époque à la naissance de la société People in Need. Aujourd’hui, il est toujours le directeur de la plus grande organisation de ce type en Europe centrale, qui a opéré dans de nombreuses zones de crise et de guerre. Il a reçu plusieurs prix pour son travail.