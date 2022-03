Heure d’été 2022 : quand il faut bouger les mains

Ça y est, l’heure d’été est de retour dans quelques jours. Il restait exactement une semaine pour le changement d’heure. Au soir entre le samedi 26 mars et le dimanche 27 mars 2022, en effet les aiguilles de toutes les montres doivent avancer, de 2 à 3. Désormais la technologie fait tout par elle-même (les appareils numériques tels que les smartphones, smartwatches, tablettes et ordinateurs se mettent à jour automatiquement), Ainsi, seuls ceux qui portent une montre ou qui ont une horloge murale doivent se rappeler de « mettre à jour » leur appareil à la nouvelle heure en déplaçant leur main vers l’avant. À tout changement d’heure, de nombreuses personnes recherchent sur Google « quand l’heure change », « heure d’été 2022 », « avancer ou reculer », mais encore une fois, ce n’est pas surprenant : notre corps a besoin de quelques jours pour s’adapter aux changements d’heures, car L’horloge biologique est liée au rythme circadien, le rythme physiologique quotidien de toute personne en difficulté lors des changements d’heure.

Heure d’été 2022 : quand ça changera

L’heure solaire reviendra le dimanche 23 octobre 2022. Sera-ce la dernière fois ? Ce sujet est débattu depuis des années, mais il est encore difficile de décider d’inverser le changement de calendrier, surtout dans des moments difficiles comme celui-ci qui sont marqués par des augmentations substantielles des prix de l’électricité et du gaz, avec des factures qui s’envolent. Alors que les États-Unis envisagent de rendre l’heure d’été permanente à partir de 2023, l’Europe et l’Italie sont indécises. Le Sénat américain a approuvé un projet de loi visant à rendre l’heure d’été permanente à partir de 2023, à avoir des après-midi plus lumineux et à soutenir l’activité économique. La mesure, baptisée Sun Protection Act, va maintenant être soumise à la Chambre des représentants, avant la signature définitive du président Joe Biden. L’Italie a décidé de ne pas décider, ou plutôt semble réticente à changer cette habitude qui perdure depuis 56 ans maintenant (dans notre pays l’heure d’été a été introduite en 1966). Pour l’instant, la situation reste donc inchangée, les autres mois étant à l’heure solaire et à l’heure d’été.

Mais revenons à l’Italie. Le 23 octobre 2022, l’heure solaire reviendra et les aiguilles de l’horloge reculeront d’une heure. Cependant, d’ici une semaine, nous aurons une heure de lumière supplémentaire la nuit, pour consommer moins d’électricité. Les jours semblent s’allonger et la nuit vient plus tard. En revanche, au moins les premiers jours, il faut s’habituer à moins dormir. Les changements d’heures peuvent parfois entraîner de la fatigue, de l’irritabilité, des troubles du sommeil et du stress. L’influence négative possible sur les sautes d’humeur du temps s’estompe généralement en quelques jours, avec l’avantage de l’heure d’été.

La conséquence est une baisse du coût de la facture énergétique (bonne nouvelle dans l’état actuel des choses), et les bénéfices environnementaux doivent être pris en compte. Le fait d’avancer les mains d’une heure retarde l’utilisation de la lumière artificielle lorsque les activités commerciales se déroulent toujours sans heurts. Pendant les mois d’été, de juin à août, l’effet « tardif » de l’allumage des ampoules se produit la nuit, lorsque le travail est principalement effectué, et produit des résultats moins évidents en termes d’économies d’électricité.

Pour quoi et qui a inventé l’heure d’été ?

Qui a inventé l’heure d’été ? Il faut remonter deux siècles et demi en arrière pour lire les premières références au sujet. L’idée d’avancer les mains au printemps pour profiter des chaudes journées d’été est souvent attribuée à Benjamin Franklin pour l’article satirique publié dans le journal français ‘Journal de Paris’ en 1784 sur les économies d’énergie.

Le premier à théoriser sur l’heure d’été fut le biologiste George Vernon Hudson qui, en 1895, à l’assemblée royale de Nouvelle-Zélande, proposa d’avancer les aiguilles de l’horloge pour profiter d’un peu plus de lumière pendant la période estivale. En 1907, c’est le constructeur britannique William Willet qui propose l’introduction de l’heure d’été comme solution à la crise énergétique européenne de la Première Guerre mondiale. La Chambre des communes de Londres a donné son feu vert en 1916 et, en quelques mois, de nombreux autres pays ont emboîté le pas.

En Italie, l’heure d’été a été introduite pour la première fois la même année. De 1940 à 1948, il a été radié et restauré plusieurs fois en raison de la Seconde Guerre mondiale. Il a ensuite été suspendu à plusieurs reprises, jusqu’à ce qu’il revienne définitivement dans les années de boom économique. En 2019, le Parlement européen a voté une résolution qui prévoyait la fin du changement d’heure, mais l’union laissait aux États le droit de décider quoi faire. L’Italie a choisi de ne rien changer. Il y a une position très différente en Europe. Il est clair, naturel, inévitable que le contraste entre les décisions des différents États est avant tout la différence de latitude entre les États du Sud et du Nord, qui ne bénéficieraient pas des économies d’énergie générées par l’échange maintenant que, du fait de leur proximité avec polo, les chaudes journées d’été beaucoup plus longues qu’en Méditerranée. Le bon sens veut que les Etats du sud de l’Union décident de maintenir l’heure d’été toute l’année, les pays du nord de l’Europe à l’heure solaire toute l’année.

Comment s’habituer aux changements d’heures

Le passage de l’heure d’hiver à l’heure d’été peut avoir des effets minimes mais réels sur notre corps et notre santé. Tout changement d’heure peut en effet affecter la qualité du sommeil, avec une concentration altérée durant la journée, sans oublier les effets sur la tension artérielle et le rythme cardiaque. Souvent, nos humeurs sont également affectées, avec des perturbations principalement dans le sens de la dépression, mais cela dépend évidemment du cas par cas. Pour mieux s’adapter aux changements, les experts recommandent d’augmenter progressivement le temps de manger et de dormir, par exemple d’un quart d’heure. Une autre suggestion est de passer un peu plus de temps à l’extérieur, pour s’habituer au nouvel horaire. L’activité physique peut également aider à resynchroniser nos horloges internes. Par contre, c’est le printemps, et le temps frais invite à passer plus de temps à l’extérieur.

L’été pour toujours