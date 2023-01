Hebdomadaire: Immobilier près de Temelín, Mordor à Žižkov et la mort de M. VW

Avec dimanche soir vient le traditionnel récapitulatif des articles que nous avons publiés pour vous la semaine dernière. Dans notre sélection des actualités les plus importantes et des articles les plus lus, nous aurons une excellente interview de l’investisseur Vladimír Brůna, qui a aidé des centaines de personnes à réussir leurs investissements, et le début de la célèbre démolition du Mordor à Žižkov à Prague.

Nous honorerons la mémoire de feu Carl Hahn, qui a inventé l’achat de Skoda dans une Volkswagen et a rendu l’emblématique Beetle célèbre aux États-Unis, en vous recommandant la passionnante pizzeria de Prague Frankie’s, en vous attirant à notre prochain événement de la série CC E-commerce, qui approche à grands pas. , et vous rappelle également pourquoi Jaromir Jagr a refusé le grand honneur des Penguins de Pittsburgh.

D’autres articles notables de la semaine dernière peuvent être trouvés ci-dessous. Maintenant, nous espérons que vous apprécierez la lecture ou l’écoute du podcast hebdomadaire. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux notamment Instagramoù vous pouvez apprendre les nouvelles sous une forme visuelle.

L’actualité la plus importante de la semaine

podcast

Vous pouvez également entendre des nouvelles importantes de la semaine dernière sous forme de versions audio sous la forme du podcast hebdomadaire. Il comprend également une interview, cette fois avec Filip Zelenka, rédacteur en chef du journal E15avec qui on parle du réseau social TikTok, ou de son importance pour le candidat à la présidentielle.

Vous pouvez également écouter tous les podcasts hebdomadaires sur Spotify, Podcasts Google et Podcast Apple. Ils sont également disponibles directement sur cc.cz/podcasty.

Les articles les plus lus de la semaine

Nous recommandons

L’adaptation du drame à succès, dans lequel un gars et une fille voyagent à travers le monde après l’apocalypse, marche bien. Il n’a fait que s’améliorer au cours de la dernière décennie Clan du Dragon. Lire l’article entier ici.

Que fait-il pour la qualité du sommeil et la santé mentale ? Qu’avez-vous mis sous le sapin ? Et quels sont ses deux sports préférés ? Vous en apprendrez plus dans l’interview.

Là où il n’y a pas de logement, il n’y a pas de villes. Les maisons et les appartements sont les structures de base des établissements humains. Voici ce qui ouvrira le mardi 24 janvier. Plus d’informations peuvent être trouvées ici.

