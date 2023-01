Hausbt à Orlka, pub, million et pota. C’est une chance pour une belle maison

Usine historique d’Arel il est caché dans les profondeurs de Bluky et a une surface utilisable de 925 mètres carrés. Le prix de vente est à vendre. Le bâtiment contient des objets originaux. Il y a 30 000 mètres carrés de terrain d’une valeur de cinq acres et demi, qui fait également partie de la vente

Le groupe fermé de bâtiments est dominé par le bâtiment à étages en T muré à plusieurs étages avec un haut grenier, dans lequel se trouvent la roue et les moteurs du millénaire, que l’on peut encore voir aujourd’hui et dont les intérieurs ont été préservés.

Il est relié à celui-ci par le sud, un bâtiment de deux étages avec un grenier, où le meunier vit avec sa famille. L’ensemble de la zone était alors entouré de bâtiments à un étage, bâtiments agricoles pour la machinerie ou le bétail. Aujourd’hui encore avec des détails historiques visibles.

La superficie totale du complexe de l’usine est de 968 m², la superficie du bâtiment est de 687 m² et la surface utilisable de tous les bâtiments est d’environ 925 m², dont l’usine est de 345 m², les bâtiments résidentiels sont de 185 m² et les terres agricoles sont 395 m².

Toute la zone semi-éloignée. On y accède par deux sentiers, l’un menant à travers la forêt depuis Mal Bukovina et l’autre autour des prairies depuis Chvalkovice et le pont sur le chien Bluku. La paix est ainsi garantie au milieu de la forêt.

Idéal pour le logement, la détente et les loisirs. A proximité, à pied ou à vélo, vous pourrez rejoindre Babiino dol avec ses châteaux Ratiboice et Star Blidlo ou le parc aquatique et zoo Rozko sur Dvoe Krlov. En 45 minutes vous êtes en montagne à Pec pod Snkou ou Detnm dans les montagnes Orlické.