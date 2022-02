Handball News: Kiel célèbre sa victoire lors du premier match à domicile de 2022 | l’actualité du handball

Le champion du record de handball THW Kiel a célébré une nette victoire lors de son premier match à domicile de l’année.

L’équipe de l’entraîneur Filip Jicha a remporté le duel contre ses rivaux directs du Montpellier HB par surprise sans faute en Ligue des champions mercredi à 35:26 (19:13) et a pris une importante deuxième place dans le groupe A.

Le Français de Montpellier, qui devançait nettement Kiel, suivait en troisième position. Les deux meilleures équipes des deux groupes se qualifient directement pour les quarts de finale.

Kiel convaincu par une solide performance d’équipe

Après les cinq derniers matchs à l’extérieur, THW a impressionné par une solide démonstration d’équipe devant le public local. Steffen Weinhold est le lanceur le plus titré avec cinq buts. Harald Reinkind, Patrick Wiencek, Niclas Ekberg et Hendrik Pekeler ont chacun marqué quatre buts. Niklas Landin a réalisé une superbe journée dans les buts, la top star danoise a continué à faire des arrêts et était donc un fervent supporter.

THW Kiel – Montpellier HB/France 35:26 (19:13). – Porte: Weinhold (5), Reinkind (4), Wiencek (4), Ekberg (4/3), Pekeler (4), Ciudad Benitez (3), Bilyk (3), Ehrig (2), Sagosen (2), Zarabec ( 2), Devnjak, Landin Jacobsen pour Kiel – Descat (6/1), Bataille (4), Y. Lenne (4), Boss (3), Villeminot (2), Panic (2), A. Lenne (2) , Porte (2), Nacinovic pour Montpellier. – Public : 3435

SID

