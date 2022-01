Handball EM 2022 en direct sur Free-TV & Stream

Qui diffusera le Championnat d’Europe de handball 2022 en direct à la télévision et en streaming ? Quels jeux fonctionnent sur la télévision gratuite ? Vous trouverez ici toutes les informations sur les transmissions et les diffuseurs d’aujourd’hui.

Comment es-tu mort ? Handball-EM 2022 en direct dans télévision et le streaming, découvrez-le ici. Les fans se demandent : où puis-je regarder les matchs de l’équipe nationale allemande de handball en direct à la télévision et en streaming gratuitement ? Où est l’émission d’aujourd’hui ? Gratuit sur le streaming en direct et la télévision gratuite sur RA, ZDF et Eurosport ou uniquement sur la télévision payante ? Voici toutes les réponses.

Le championnat de handball masculin 2022 aura lieu du 13 au 30 janvier 2022 Hongrie et la Slovaquie. Il s’agit de la 15e EM, qui a lieu tous les deux ans. La Slovaquie et la Hongrie accueillent pour la première fois le Championnat d’Europe de handball masculin. Alors que le handball en Allemagne reçoit peu d’attention dans les opérations normales de la ligue, les grands tournois de l’équipe nationale allemande de handball attirent des millions de fans devant la télévision.

Question à propos de Handball-EM En 2022, nous avons précisé :

Est Handball-EM 2022 vivre dans télévision et streamer pour voir ?

2022 vivre dans et streamer pour voir ? Allez jeu Championnat d’Europe gratuit sur la télévision gratuite et le streaming gratuit ?

gratuit sur la télévision gratuite et le streaming gratuit ? bouger à nouveau RA et ZDF euros de handball ?

et euros de handball ? Les matchs des handballeurs allemands seront-ils également diffusés en direct et gratuitement sur télévision et diffuser pour voir?

et diffuser pour voir? Quand aura lieu le match ? Handball-EM que?

Diffusion aujourd’hui : EM 2022 Handball en direct sur TV & Streaming – Free TV sur ARD et ZDF ?

Le Championnat d’Europe de handball 2022 peut-il être regardé en direct à la télévision et en streaming en ligne ? Et si oui : cela s’applique-t-il également au jeu de l’équipe nationale allemande de handball ? Bonne nouvelle : le Championnat d’Europe de handball 2022 sera diffusé en direct à la télévision et en streaming gratuitement. Que je RA et ZDF Après avoir obtenu un package de droits à long terme, les fans de l’équipe allemande de handball peuvent suivre gratuitement les matchs de Handball-EURO en direct à la télévision et en streaming dans la médiathèque. Transférer également Eurosport 1 plusieurs matches du tour préliminaire sans la participation de l’Allemagne. au Sport allemand.télévision les 65 jeux EM sont visibles, mais l’offre a un coût.

Maintenant, nous vous montrons quels matchs du Championnat d’Europe de handball 2022 en Hongrie et en Slovaquie regarder en direct sur la télévision gratuite ou en ligne dans les émissions en direct et quand.

Handball EM 2022 : quand les matchs seront-ils diffusés à la télévision et en direct ?

Quels matchs du Championnat d’Europe de handball 2022 seront joués RA ou ZDF en direct à la télé et en streaming ? Qu’est-ce que c’est Eurosport 1? Les dates de diffusion connues à ce jour se trouvent dans le calendrier TV suivant :

ronde éliminatoire

groupe A

13.01.2022, 18:00 : Slovénie – Macédoine du Nord ( Sport allemand .télévision)

– ( .télévision) 13.01.2022, 20:30 : Danemark – Monténégro ( Sport allemand .télévision)

– ( .télévision) 15.01.2022, 18:00 : Macédoine du Nord – Monténégro ( Sport allemand .télévision)

– ( .télévision) 15.01.2022, 20:30 : Slovénie – Danemark ( Sport allemand .télévision)

– ( .télévision) 17.01.2022, 18:00 : Monténégro – Slovénie ( Sport allemand .télévision )

17.01.2022, 20:30 : Macédoine du Nord – Danemark ( Sport allemand .télévision)

Groupe B

13.01.2022, 20:30 : Hongrie – néerlandais ( Sport allemand .télévision)

– ( .télévision) 14.01.2022, 20:30: Portugal – Île ( Eurosport 1 , Sport allemand .télévision)

( , .télévision) 16.01.2022, 18:00 : le Portugal – Hongrie ( Sport allemand .télévision )

– 16.01.2022, 20:30 : île – néerlandais ( Sport allemand .télévision)

– ( .télévision) 18.01.2022, 18:00 : île – Hongrie ( Sport allemand .télévision)

– ( .télévision) 18.01.2022, 20:30 : néerlandais – le Portugal ( Sport allemand .télévision)

Groupe C

13.01.2022, 18:00 : Serbie – Ukraine ( Sport allemand .télévision)

– ( .télévision) 13 janvier 2022, 20h30 : Croatie – France ( ZDF -Petite rivière , Eurosport 1 , Sport allemand .télévision)

( , , .télévision) 15.01.2022, 18:00 : La France – Ukraine ( Sport allemand .télévision)

– ( .télévision) 15.01.2022, 20:30 : Croatie – Serbie ( Sport allemand .télévision)

– ( .télévision) 17.01.2022, 18:00 : Ukraine – Croatie ( Sport allemand .télévision )

17.01.2022, 20h30 : France – Serbie ( Eurosport 1, Sport allemand .télévision)

Groupe D

14.01.2022, 18h00 : Allemagne – Biélorussie ( RA , Sport allemand .télévision)

, .télévision) 14.01.2022, 20:30 : L’Autriche – Pologne ( Sport allemand .télévision)

– Pologne ( .télévision) 16 janvier 2022, 18h00 : Allemagne – Autriche ( RA , Sport allemand .télévision )

16.01.2022, 20h30 : Biélorussie – Pologne ( Eurosport 1, Sport allemand .télévision)

1, .télévision) 18.01.2022, 18:00 : Pologne – allemand ( ZDF , Sport allemand .télévision)

( , .télévision) 18.01.2022, 20h30 : Biélorussie – Autriche (ZDF-Petite rivière, Eurosport 1, Sport allemand .télévision)



Groupe E

13.01.2022, 18:00 : Espagnol – République Tchèque ( Sport allemand .télévision)

– ( .télévision) 13.01.2022, 20h30 : Suède – Bosnie-Herzégovine ( Sport allemand .télévision)

( .télévision) 15.01.2022, 18:00 : République Tchèque – Bosnie-Herzégovine ( Sport allemand .télévision)

– ( .télévision) 15.01.2022, 20h30 : Espagne – Suède ( Eurosport 1, Sport allemand .télévision)

1, .télévision) 17.01.2022, 18:00 : Bosnie-Herzégovine – Espagnol ( Sport allemand .télévision )

17.01.2022, 20:30 : République Tchèque – La Suède ( Sport allemand .télévision)

Groupe F

13.01.2022, 18:00 : Russie – Lituanie ( Sport allemand .télévision)

– ( .télévision) 13.01.2022, 20:30 : Norvège – Slovaquie ( Sport allemand .télévision)

– ( .télévision) 15.01.2022, 18:00 : Slovaquie – Lituanie ( Sport allemand .télévision)

– ( .télévision) 15.01.2022, 20:30 : Norvège – Russie ( Sport allemand .télévision)

– ( .télévision) 17.01.2022, 18:00 : Slovaquie – Russie ( Sport allemand .télévision )

17.01.2022, 20:30 : Lituanie – Norvège ( Sport allemand .télévision)

tour principal

Groupe 1

20/01/2022 : Vainqueurs Groupe C – Deuxième Groupe B ( Sport allemand .télévision)

.télévision) 20.01.2022 : Deuxième Groupe A – Deuxième Groupe C ( Sport allemand .télévision)

.télévision) 20.01.2022 : Danemark – Vainqueurs du groupe B ( Sport allemand .télévision)

– Vainqueurs du groupe B ( .télévision) 22/01/2022 : Vainqueurs Groupe C – Vainqueurs Groupe B ( Sport allemand .télévision)

.télévision) 22.01.2022 : Danemark – Deuxième groupe C ( Sport allemand .télévision)

– Deuxième groupe C ( .télévision) 22/01/2022 : Deuxième Groupe A – Deuxième Groupe B ( Sport allemand .télévision)

.télévision) 24.01.2022 : Danemark – Deuxième groupe B ( Sport allemand .télévision)

– Deuxième groupe B ( .télévision) 24/01/2022 : Deuxième Groupe A – Vainqueur du Groupe C ( Sport allemand .télévision)

.télévision) 24/01/2022 : Vainqueur du Groupe B – Deuxième Groupe C ( Sport allemand .télévision)

.télévision) 26.01.2022 : Danemark – Vainqueurs du groupe C ( Sport allemand .télévision)

– Vainqueurs du groupe C ( .télévision) 26/01/2022 : Deuxième Groupe A – Vainqueur du Groupe B ( Sport allemand .télévision)

.télévision) 26/01/2022 : Deuxième Groupe B – Deuxième Groupe C ( Sport allemand .télévision)

groupe 2

20/01/2022 : Vainqueurs Groupe F – Deuxième Groupe E ( Sport allemand .télévision)

.télévision) 20.01.2022 : Deuxième Groupe D – Deuxième Groupe F ( Sport allemand .télévision)

.télévision) 20/01/2022 : Vainqueurs du Groupe D – Espagnol ( Sport allemand .télévision)

( .télévision) 21/01/2022 : Vainqueurs du Groupe F – Espagnol ( Sport allemand .télévision)

( .télévision) 21/01/2022 : Vainqueur du Groupe D – Deuxième Groupe F ( Sport allemand .télévision)

.télévision) 21/01/2022 : Deuxième Groupe D – Deuxième Groupe E ( Sport allemand .télévision)

.télévision) 23/01/2022 : Vainqueurs Groupe D – Deuxième Groupe E ( Sport allemand .télévision)

.télévision) 23/01/2022 : 2e Groupe D – Vainqueur du Groupe F ( Sport allemand .télévision)

.télévision) 23.01.2022 : Espagnol – Deuxième Groupe F ( Sport allemand .télévision)

– Deuxième Groupe F ( .télévision) 25/01/2022 : Vainqueur Groupe D – Vainqueur Groupe F ( Sport allemand .télévision)

.télévision) 25/01/2022 : Deuxième Groupe D – Espagnol ( Sport allemand .télévision)

( .télévision) 25.01.2022 : Deuxième Groupe E – Deuxième Groupe F ( Sport allemand .télévision)

Les horaires principaux sont 15h30, 18h00 et 20h30.

Match pour la 5ème place

28 janvier 2022, 15h30 : Troisième Groupe 1 – Troisième Groupe 2 ( Sport allemand .télévision)

Handball-EM 2022 : Demi-finales

28 janvier 2022, 18h00 : Vainqueurs du Groupe 1 – Deuxième Groupe 2 ( Sport allemand .télévision)

.télévision) 28 janvier 2022, 20h30 : Premier Groupe 2 – Deuxième Groupe 1 ( Sport allemand .télévision)

match pour la 3e place

30/01/2022, 15h30 : Demi-finales perdues 1 – demi-finales perdues 2 ( Sport allemand .télévision)

Handball-EM 2022 : Finale

30/01/2022, 18h00 : Vainqueur demi-finale 1 – Vainqueur demi-finale 2 ( Sport allemand .télévision)

Tours principaux, matchs pour la 3e place et finale du Championnat d’Europe de handball 2022 en direct à la télévision, à la télévision et en streaming – télévision gratuite ?

cette tour principal aura lieu du 21 au 26 janvier 2022.

aura lieu du 21 au 26 janvier 2022. les deux demi finales aussi bien que Match pour la 5ème place aura lieu le 28 janvier 2022.

aussi bien que aura lieu le 28 janvier 2022. Cette match pour la 3e place augmenté le 30 janvier 2022.

augmenté le 30 janvier 2022. Cette Finir cette Handball-EM 2022 augmente également le 30 janvier 2022.