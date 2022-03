Guerre russo-ukrainienne, live de dernière minute

Conflit entre Russie et Ukraine continuer pendant Volodymyr Zelenski demander l’aide du Parlement européen. Aux premières heures de jeudi, une semaine sera célébrée depuis le début de l’offensive militaire, qui a entraîné l’exode de milliers d’Ukrainiens fuyant désormais vers les pays voisins. L’Union européenne a bouclé son espace aérien avec des avions russes et a imposé des sanctions économiques strictes, tandis que les troupes russes continuent d’attaquer les principales villes du pays telles que Kiev et Jarkov. Quant aux réfugiés, les Nations Unies ont augmenté le nombre de personnes qui ont fui l’Ukraine la semaine dernière à plus de 660 000.

La dernière heure du conflit entre l’Ukraine et la Russie

Abascal a déclaré que Poutine n’aurait pas attaqué si l’UE n’avait pas été aussi vulnérable

Santiago Abascal Il a sympathisé avec le Congrès ce mardi dans sa réponse à l’annonce par Pedro Sánchez de livraisons d’armes d’Espagne à la résistance ukrainienne. Le chef de Vox a exigé une augmentation des dépenses militaires et la démission Sánchezparce que je pense que Vladimir Poutine « n’aurait jamais osé mener cette guerre criminelle » si la Commission européenne, encouragée par les conservateurs et les socialistes, n’avait depuis longtemps abandonné Union européenne « en vulnérabilité économique et énergétique ».

Le président Vox soutient également l’acceptation de réfugiés d’Ukraine parce que « ce sont des réfugiés de guerre ».

Le ministre russe des Affaires étrangères prévient que la seule alternative aux sanctions « est une troisième guerre mondiale »

ministre russe des affaires étrangères, Sergueï Lavrovdéclaré à la télévision Al Jazeera ce président les états-unis d’Amérique, Joe Biden, réalisant que la seule alternative aux sanctions imposées à la Russie était « une guerre nucléaire dévastatrice ». De plus, il a été souligné que, si cela devait se produire, ce mouvement de guerre impliquerait l’utilisation de armes nucléaires Et ce serait très destructeur.

Biden « a de l’expérience et sait qu’il n’y a pas d’alternative aux sanctions, autre que la guerre mondiale », a déclaré Lavrov aux réseaux arabes.

Zelensky dit que la Russie devrait être jugée devant un tribunal international

président ukrainien, Volodimir Zelenskia déclaré mercredi que les autorités russes devaient être traduites en justice devant un tribunal international pour leur offensive militaire et souligné qu’il leur était « impossible » de prendre le contrôle du pays.

« Pensez à ce nombre : presque 6 000 Russes tués. militaire russe. En six jours de guerre. Cela n’incluait pas les pertes de l’ennemi pendant la nuit. Pour obtenir quoi ? Ukraine? C’est impossible », a déclaré le président, selon les agences de presse ukrainiennes. UNIEN.

Les ministres des Finances de l’UE envisagent de nouvelles sanctions

Les ministres de l’Économie et des Finances de l’UE se réuniront ce mercredi lors d’une réunion extraordinaire par vidéoconférence où ils discuteront de l’impact des avancées militaires de la Russie en Ukraine sur les économies européennes et leurs entreprises, ainsi que des sanctions imposées par l’Union européenne.

Le chef des affaires économiques analysera l’impact des sanctions économiques contre la Russie adoptées par l’UE et sera informé de la réunion avec les partenaires du G7 la veille.

La Biélorussie déploiera plus de troupes à la frontière

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a annoncé mardi l’ordre de déployer des troupes supplémentaires à la frontière sud avec l’Ukraine, au sixième jour de l’invasion du pays par la Russie.

Actuellement, la sécurité des frontières est garantie par des hélicoptères et des avions militaires déployés dans les villes du sud de Gomel, Baranavichi et Lúninets, a expliqué Loukachenko lors d’une réunion du conseil de sécurité biélorusse, selon le bureau de presse public de Belta.

La Belgique ferme son ambassade à Kiev

La Belgique a décidé de fermer son ambassade à Kiev en raison de la situation sécuritaire « modifiée » quelques heures après que le ministère russe de la Défense a averti d’une éventuelle attaque « de haute précision » contre les installations de renseignement ukrainiennes dans la capitale ukrainienne.

Le ministère belge des Affaires étrangères a rendu compte de la décision sur son profil Twitter officiel et a assuré que l’assistance consulaire continuera d’être offerte à tous les citoyens belges vivant dans le pays ou qui décident de rester.

Les États-Unis ont fermé leur espace aérien aux avions russes

Président des États-Unis d’Amérique, Joe Bidena annoncé ce mardi qu’il fermerait son espace aérien aux avions russes en représailles à l’invasion russe de l’Ukraine, rejoignant près de dix-huit pays qui ont franchi le pas.

« Ce soir, j’annonce que nous nous joindrons à nos alliés pour fermer l’espace aérien américain à tous les vols russes, isolant davantage la Russie et ajoutant une pression supplémentaire à son économie », a déclaré Biden ce soir. Washington dans son discours sur l’état de l’Union.

Sánchez démissionne et annonce qu’il enverra des armes en Ukraine

Président du gouvernement, Pedro Sánchez, a annoncé ce mercredi que l’Espagne enverrait du « matériel militaire offensif » à la résistance ukrainienne, dans un défi clair à Podemos. De même, Sánchez a annoncé que la Russie serait incluse dans la liste des paradis fiscaux.

L’Ukraine neutralise 800 véhicules russes à Bashtanka

Les autorités ukrainiennes ont déclaré mardi que l’armée de l’air ukrainienne avait neutralisé 800 véhicules d’un convoi de l’armée russe près de la ville Bachtankadans la province d’Odessa.

Cette information a été confirmée par le président du conseil régional de Dnipropetrovsk, Nikolay Lukashuk, qui a déclaré avoir reçu mardi après-midi des informations sur une colonne de troupes russes se dirigeant de Bashtanka, à la frontière de la province de Mykolaïv, vers la ville de Krivoy Rog, quelques kilomètres de Dnipro.

100 blessés dans le bombardement russe de Marioupol

Plus d’une centaine de personnes ont été blessées lors de frappes aériennes russes sur la ville de Marioupol, située dans le sud-est de l’Ukraine, l’un des foyers de combats ces derniers jours dans le cadre de l’invasion russe de l’Ukraine.

« Malheureusement, nous avons reçu de mauvaises nouvelles. Le nombre de civils blessés augmente chaque jour. Actuellement, il y a 128 personnes dans notre hôpital. Nos médecins ne rentrent même plus à la maison. Ils se battent pour la vie des habitants de Marioupol. Les médecins sont aussi nos héros », a déclaré le maire de Marioupol. , Vadim Boychenko, a déclaré ce mercredi dans un message vidéo adressé aux habitants.

Les troupes aéroportées russes débarquent à Kharkiv

Des troupes aéroportées russes ont débarqué à Kharkiv de mardi soir à mercredi, a annoncé l’armée ukrainienne, évoquant les combats en cours dans une grande ville de l’est du pays.

« Les forces aéroportées russes ont atterri à Kharkov (…) et ont attaqué un hôpital local », a rapporté l’armée ukrainienne dans un communiqué sur Telegram. « Il y a un combat en cours entre les occupants et l’Ukraine », a-t-il ajouté.

Sánchez appelle le Congrès à l’unité politique face à la guerre en Ukraine

Président du gouvernement, Pedro Sánchezest allé au Congrès ce mercredi pour exiger l’unité dans l’action politique face à la guerre en Ukraine et pour expliquer les actions de l’Espagne dans ce conflit et soutenir les mesures que l’exécutif pourrait approuver pour faire face à l’impact sur l’économie espagnole.

Près d’une semaine après l’entrée des troupes russes sur le territoire ukrainien, Sánchez expliquera que l’Espagne collaborera avec livraison d’armes à l’Ukraine dans le cadre de l’Union européenne, pour travailler de manière « centralisée ».

Dernière minute | L’armée russe annonce la capture de la ville de Kherson dans le sud de l’Ukraine

L’armée russe a confirmé mercredi avoir capturé la ville de Kherson, dans le sud de l’Ukraine, au début de la septième journée de l’invasion lancée par Moscou contre son voisin.

« Les divisions des forces armées russes prennent le contrôle total du centre régional de Kherson », a déclaré le porte-parole du ministère de la Défense, Igor Konashenkov, dans des propos télévisés.

Quatre morts dans une frappe aérienne russe sur Jytomyr

Nouvelle frappe aérienne russe avec des missiles de croisière Région de Jytomyrà l’ouest de la capitale ukrainienne, Kiev, a tué quatre personnes mardi et endommagé des infrastructures, ont rapporté les autorités ukrainiennes.

Conseiller au Ministère de l’Intérieur, Anton Hérashtchenkoa confirmé que quatre personnes avaient été tuées après la frappe aérienne, citant les autorités locales, et a averti qu’il y avait également eu une autre frappe aérienne à Kharkov.

Zelensky appelle l’Ukraine à devenir membre de l’UE

Volodimir Zelenski a de nouveau exigé devant le Parlement européen que l’UE accepte la demande d’adhésion de l’Ukraine et exige que cela soit fait en priorité. « Nous montrons qui nous sommes, l’UE sera plus forte avec nous à l’intérieur. »

Nouvelle alerte Russie

Le vice-président du Conseil de sécurité russe a averti la France que les guerres économiques qui ont eu lieu tout au long de l’histoire ont souvent conduit à de vraies guerres.

L’avancée de la Russie à travers l’Ukraine se poursuit

Les troupes russes ont pris mardi le contrôle de l’hôtel de ville de Berdiansk, dans le sud-est de l’Ukraine, un jour seulement après l’arrivée des troupes de Poutine dans la ville.