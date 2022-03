Guerre russo-ukrainienne : dernières nouvelles, analyses d’invasion et actualités

Quelques heures seulement après leur mariage le premier jour de l’invasion russe, Yaryna Arieva et Svyatoslav Fursin ont rejoint le combat pour protéger leur pays.

Le couple devait se marier en mai, mais s’est précipité pour se marier à Kiev la semaine dernière lorsque la Russie a envahi, avant de rejoindre la résistance ukrainienne.

Vêtus de vestes de camouflage et tenant des fusils, le couple a raconté à Don Lemon de CNN qu’il avait passé sa lune de miel dans une ville assiégée et qu’il avait pris les armes pour combattre les forces russes envahissant leur patrie.

« Il est difficile de comprendre cette nouvelle réalité que nous avons », a déclaré Arieva, qui est originaire de Kiev.

Il a dit que c’était le premier jour du printemps et que normalement les gens plantaient des tournesols, la fleur nationale de l’Ukraine. Au lieu de cela, ils résistent maintenant à l’attaque russe.

« Personne ici n’a dit que nous allions perdre, ou n’a pleuré. Tout le monde ici croit que nous allons gagner. Tout est une question de timing. Alors, je suis très content de voir ce grand nombre de personnes, vraiment prêtes à se battre. Prêt à tuer pour votre terre. Ne doutez pas de notre victoire dans cette guerre », a-t-il déclaré.

Son mari, Fursin, est né dans la ville occidentale de Lviv et dit que « les gens veulent toujours être libres. Ces gens sont prêts à se battre pour leur liberté. »

Participant à des missions de combat, il s’inquiète pour la sécurité de sa famille (sa femme, ses parents et sa sœur), mais assure qu’il « fera tout pour les protéger ».

Arieva a déclaré qu’elle travaillait tous les jours et même s’il était « difficile d’attendre que mon mari revienne d’une mission de combat », tout le monde s’entraidait.

« La vie ici est différente, mais c’est la vie. Les gens plaisantaient et riaient. C’était très intéressant à voir. C’est un autre type de vie qui a changé avec le début de la guerre, mais c’est la vie », a-t-il déclaré.

Le couple a appelé la communauté internationale à aider l’Ukraine avec de l’argent, de la nourriture, des armes et une aide médicale et à imposer davantage de sanctions à la Russie.

Fursin a déclaré qu’il espère que le moment viendra bientôt où il pourra rassembler sa famille et ses amis « tout en un seul endroit et déguster un bon verre de vin ». Et dites à tout le monde : ‘Hourra, la guerre est finie, nous avons gagné.

Mais avant cela, il a dit qu’il voulait que « tout le monde dans le monde, y compris la Russie et le peuple russe, se souvienne » qu’ils se sont battus « pour la liberté du monde ».