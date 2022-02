Guerre Russie – Ukraine, les dernières infos en direct

Le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, a annoncé la livraison d’une aide humanitaire à l’Ukraine d’une valeur de près de 54 millions de dollars (environ 48 millions d’euros).

Ces fonds seront acheminés vers des organisations humanitaires internationales et fourniront à l’Ukraine de la nourriture, de l’eau, des abris et des soins de santé.

De plus, Blinken apprécie positivement « l’hospitalité » de l’Ukraine voisine dans l’accueil des réfugiés ukrainiens.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dimitro Kuleba, a qualifié la seule tenue de pourparlers avec la Russie de « grande victoire » après ce qu’il a décrit comme l’échec de l’invasion du pays par la Russie.

« Que personne n’interprète cette conversation en termes de ce que nous aimerions recevoir. Premièrement, la Russie ne veut pas parler. Puis, quand ils ont commencé à perdre la vie, et après l’échec de leur coup de foudre, ils ont commencé à parler la langue du pays. ultimatum. » expliqua Kuleba.

« Maintenant, après avoir subi défaite après défaite, ils nous ont dit qu’ils voulaient juste parler. Par conséquent, le fait que les pourparlers se déroulent sans conditions préalables est déjà une victoire pour l’Ukraine », a-t-il déclaré lors de sa comparution.

correspondance de

Première ligne A Kiev, Félix Flores raconte comment quitter la capitale a été un obstacle dangereux face à une offensive militaire russe en Ukraine.

Les attaques contre des cibles civiles visent à terroriser la population, qui doit se rendre dans 4 500 abris spéciaux ainsi que le métro, qui depuis hier a cessé de fonctionner pour n’être utilisé que pour protéger la population.

Dans un communiqué, le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique, Rafael Grossi, a précisé que le régulateur nucléaire ukrainien avait réussi ce matin à rétablir les communications avec le site attaqué et avec le système de mesure des radiations.

Les experts de la réglementation espèrent recevoir « prochainement » les résultats des mesures de radioactivité sur le site.

Le ministère ukrainien de l’Intérieur a rapporté ce dimanche que depuis le début de l’invasion russe, au 24 février, 352 civils ont été tués et 1 684 blessés. Parmi les morts figuraient 14 mineurs et 116 mineurs ont été blessés à la suite de l’action militaire.

Comme indiqué sur le site Web du ministère de la Défense, la Force de dissuasion stratégique de la Russie se compose des Forces d’offensive stratégique et des Forces de défense stratégique.

Les forces de frappe stratégiques disposent d’un complexe de missiles intercontinentaux et d’avions à longue portée dans leur arsenal et comprennent la force nucléaire stratégique, qui comprend les forces de missiles stratégiques.

En outre, ils incluent les Forces conventionnelles stratégiques en tant que force à double usage : unités de bombardiers stratégiques et à longue portée, sous-marins, navires et avions porteurs de missiles de la marine russe dotés d’armes à longue portée et de précision.

Pour sa part, la Force de Défense Stratégique se compose de forces et de moyens de défense aérospatiale, qui comprennent des systèmes d’alerte d’attaque de missiles et des systèmes de contrôle de l’espace, la défense antimissile et la défense spatiale.

Les pays de l’Union européenne sont parvenus à un accord cette semaine pour allouer 450 millions d’euros au financement de livraisons d’armes et de munitions létales à l’Ukraine afin d’aider la population à se défendre contre l’invasion menée par la Russie, dont le soutien ajouterait 50 millions supplémentaires. pour les matériaux non létaux tels que le carburant ou le matériel médical.

Dans sa demande, l’Ukraine a également affirmé que la Russie « avait délibérément tué des personnes de nationalité ukrainienne et leur avait causé des lésions corporelles graves », a déclaré la CIJ, basée à La Haye, dans un communiqué.

Le ministre canadien des Transports, Omar Alghabra, a rendu compte de la décision sur son compte Twitter : « Bientôt, l’espace aérien canadien sera fermé à tous les opérateurs aériens russes. Nous tiendrons la Russie responsable de son attaque non provoquée contre l’Ukraine », a déclaré le ministre canadien.

Le roi Felipe VI a critiqué ce dimanche « l’inacceptable agression » de l’armée russe contre l’Ukraine, pour laquelle il a exprimé sa solidarité, et a exigé le respect du droit international afin de rétablir la paix au plus vite.

A son tour, demain lundi, le système SWIFT sera coupé d’un certain nombre de banques russes et la moitié de leurs réserves seront gelées comme dans les banques européennes.

« Les sanctions dureront jusqu’à ce que Poutine ne revienne pas aux frontières de la Fédération de Russie et quitte l’Ukraine. Toute l’Ukraine »

« Nous le ferons avec des sanctions économiques, la solidarité avec le peuple ukrainien et une aide humanitaire à l’Ukraine. »

« Je suis heureux de savoir qu’en plus de ce qui a été convenu hier, la Belgique nous enverra 3 000 mitrailleuses et 200 lance-grenades antichars. Merci Alexander De Croo pour votre initiative », a écrit Zelenskiy sur Twitter, faisant référence au Premier ministre belge.

Il l’avait fait dans une interview pour ‘Associated Press’, lorsqu’on lui a demandé s’il y avait un plan pour évacuer les civils si les troupes russes parvenaient à prendre Kiev, il a répondu : « Nous ne pouvons pas le faire, car toutes les routes sont bloquées. C’est vrai. maintenant nous sommes encerclés ». Le maire a confirmé à l’AP que neuf civils ont été tués à Kiev jusqu’à présent, dont un enfant.

Le ministère syrien des Affaires étrangères a fermement condamné aujourd’hui la « campagne d’escalade hystérique menée par les États-Unis et les pays occidentaux contre la Russie » et a déclaré que Moscou avait « plein droit à l’autodéfense », a rapporté l’agence de presse.

De hauts responsables de l’administration américaine ont indiqué que la Chine n’avait pas l’intention d’aider la Russie après que des sanctions économiques sévères contre ses banques ont été convenues samedi par les États-Unis, l’Union européenne, la Grande-Bretagne, le Canada et le Japon.

« Des indications récentes montrent que la Chine ne vient pas à la rescousse », soulignent ces sources.

« J’ai trouvé que la plupart (des pays) peuvent rapidement utiliser cette possibilité », a signé le ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin lors d’une conférence de presse.

Le plus gros avion du monde, l’AN-225 « Mriya » ukrainien, a été détruit lors d’une frappe aérienne russe à l’aéroport de Gostomel près de Kiev. L’avion a brûlé jusqu’au sol et devrait mettre plus de cinq ans à récupérer. Le coût sera de 3 000 millions de dollars.

Pendant ce temps, le ministre ukrainien des Affaires étrangères a rendu compte de l’attaque : « Les Russes ont peut-être détruit notre ‘Mriya’ –‘Rêve’ en ukrainien–, mais ils ne pourront jamais détruire notre rêve d’une Europe forte, libre et démocratique. Nous vaincrons ! » Kuleba a assuré via son réseau social Twitter.

Le président russe Vladimir Poutine a mis les « forces de dissuasion nucléaire russes » en « alerte maximale ».

Le président a assuré que la décision avait été prise après la « déclaration agressive » de l’Otan contre la Russie.

« Les hauts responsables des principaux pays de l’OTAN se sont permis de faire des déclarations agressives contre notre pays, c’est pourquoi j’ai ordonné au ministre de la Défense et au chef d’état-major général de placer les forces de détention de l’armée russe sous le régime des services spéciaux », il a été dit.

C’est ce qu’a expliqué la présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen, après une réunion des ministres de l’intérieur de l’Union. De plus, l’Union européenne a décidé que les banques russes seraient coupées du système SWIFT.

« À la lumière du conflit de guerre en cours en Ukraine, la Fédération internationale de judo annonce la suspension du statut de M. Vladimir Poutine en tant que président honoraire et ambassadeur de la Fédération internationale de judo », a confirmé l’agence dans un communiqué.

Amnesty International a dénoncé ce dimanche que les troupes russes ont bombardé une école maternelle dans le nord-est de l’Ukraine vendredi dernier avec une bombe à fragmentation qui a tué trois personnes, dont un enfant. Le centre touché se trouvait dans la région d’Ojtrika et a été touché par une roquette Uragan, où des personnes s’étaient réfugiées. Cela pourrait constituer un crime de guerre, selon l’organisation.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a assuré ce dimanche que la fermeture progressive par les États membres de l’espace aérien européen toucherait également les « jets privés oligarchiques », dans le cadre d’une action de durcissement contre le Kremlin qui comprend également son droit de veto médiatique,

la Russie d’aujourd’hui et

Spoutnik.

« Nous proposons une interdiction de tous les aéronefs appartenant à la Russie, immatriculés en Russie ou sous contrôle russe », a déclaré Von der Leyen, dans une apparition non contestée, accompagné du haut représentant pour la politique étrangère de l’Union européenne, Josep Borrell, pour expliquer la durcissement des sanctions parachevé par l’Union européenne.

« Dans ces conditions, nous mettrons en œuvre l’accord de Montreaux. L’article 19 est très clair. C’était une attaque russe. Nous l’avons étudié avec des experts, des soldats et des avocats. C’est une guerre, pas une opération militaire, mais une opération militaire. officiellement un état de guerre », a déclaré avusoglu à CNN Turk.

Cela a été transféré par le conseiller du ministère de l’intérieur de l’Ukraine, Vadim Denisenko, au portail d’information Strana. « Nous savons où ils vont et nous sommes prêts », a-t-il ajouté.