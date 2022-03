Guerre Russie – Ukraine. L’équipe internationale poursuivra les oligarques [LISTA]

Au cours des trois dernières semaines seulement, les informations fournies aux partenaires étrangers par les forces de l’ordre américaines ont contribué à la saisie de plusieurs navires contrôlés par les personnes sanctionnées. La valeur totale de ces navires est estimée à des centaines de millions de dollars. Cependant, ce n’est que le début.

Le gouvernement américain est cependant déterminé à poursuivre ses efforts pour s’emparer des principaux actifs oligarchiques de la Russie.

Le groupe de travail, composé de représentants du ministère des Finances et du ministère de la Justice ou du ministère de l’Intérieur de chaque pays membre, s’est engagé à user de son autorité en consultation avec d’autres ministères concernés pour collecter et échanger des informations sur les ordonnances de prise de certains actions, y compris les sanctions, le gel des avoirs, la confiscation des avoirs dans les affaires civiles et pénales et les poursuites pénales « – peut-on lire dans un communiqué disponible sur le site Web du département américain du Trésor.

– Nos sanctions, restrictions commerciales et autres mesures ont causé un préjudice important à la Russie, à ses dirigeants et à ceux qui ont rendu possible l’invasion non provoquée de l’Ukraine par Poutine. Le groupe de travail poussera ces coûts plus loin en stimulant des efforts coordonnés pour geler et saisir leurs avoirs, a déclaré la secrétaire au Trésor Janet L. Yellen.

Une équipe internationale poursuivra les oligarques russes. Il y a une liste de personnes

Le département du Trésor a également fourni aux cofondateurs de l’équipe une liste de 50 personnes prioritaires pour les États-Unis. Au lieu de cela, 28 des noms de cette liste ont été publiés et ont été approuvés « par diverses juridictions, y compris les États-Unis ».

La liste comprend certains des noms clés de l’élite politique et militaire russe. Bien sûr, Vladimir Poutine ne peut pas être manqué ici. Parmi les militaires figurent le chef d’état-major général des forces armées de la Fédération de Russie Valery Gerasimov et le ministre de la Défense Sergei Shoigu, ou encore Viktor Zolotov, commandant de la Garde nationale.

Il y a aussi des personnes associées au ministère russe des Affaires étrangères – comme Sergueï Lavrov. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, était également présent.

Il était également plein de représentants d’entreprises russes. La liste comprend les frères Rotenberg, Aliszer Usmanow et Yuri Kovalchuk.

Photo : Trésor américain Liste de noms fournie par le département américain du Trésor



