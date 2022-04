Guerre en Ukraine : Le propriétaire du chiot Jukki de Buči a été retrouvé !

La ville de Bucha, près de Kiev, a été la cible d’une agression brutale de la part des envahisseurs russes. Après que l’un des complexes d’appartements ait été bombardé et pillé, un petit chien Jukki court. Heureusement, les soldats ukrainiens ont remarqué le chiot husky et l’ont pris sous son aile. Il y a des rumeurs selon lesquelles des envahisseurs russes ont tiré sur des chiens ukrainiens pour le plaisir et les auraient mangés.

Le soldat a montré que son cœur était au bon endroit

Le petit Jukki a eu beaucoup de chance. Cependant, le soldat ukrainien Andrei Smirnov a bon cœur alors il essaie de retrouver le husky qui a été perdu par son propriétaire. Il savait que ça ne marcherait peut-être pas, mais il a essayé. Il a posté une photo du chien avec le texte sur son profil Facebook : « Des écureuils comme ça courent autour de la maison ici à Buč. Pas de propriétaire, mais nous allons le chercher. » écrit Smirnov.

Propriétaire transféré

Des milliers de personnes ont commenté et partagé la contribution du guerrier avec bon cœur, espérant que la nouvelle de la découverte de Jukki parviendrait à son propriétaire d’origine ou au moins à sa famille. Et c’est arrivé au bout de deux jours. « Oh mon Dieu, c’est adorable, c’est notre chien ! Nous l’avons cherché longtemps, mais nous ne l’avons pas trouvé. Nos enfants le pleurent toute la journée. Nous le prendrons. » écrit la mère de Máša Malaglovetská. Il a remercié les soldats d’avoir trouvé des membres de leur famille bien-aimés et de les avoir contactés quand et où il était possible de récupérer le husky.

