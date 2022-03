Guerre en Ukraine : le prix des sanctions contre la Russie

Il y a un prix à payer et pas de repas gratuit. Les sanctions auront des conséquences désastreuses et entraîneront des coûts. Les remarques ont été faites par le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, et prononcées lors d’une réunion informelle des ministres européens de la Défense qui s’est tenue cette semaine par vidéoconférence. Le haut représentant de l’Union européenne (UE) pour les affaires étrangères est d’avis que, malgré les coûts, ces efforts doivent être faits non seulement pour soutenir l’Ukraine, mais aussi pour assurer la sécurité dans l’UE et la stabilité dans le monde. Les sanctions contre Moscou annoncées par l’Occident sont un coup puissant avec un grand effet destructeur sur l’économie russe. Mais lorsque vous isolez le pays avec le 11e PIB mondial et l’un des principaux producteurs mondiaux de matières premières, il y aura également des dommages économiques à l’Occident.

La conséquence la plus immédiate a été une aggravation des problèmes que les économies européenne et portugaise ont commencé à connaître ces derniers mois : fortes hausses des prix, notamment des biens énergétiques et alimentaires. « Cela pourrait entraîner une perte de contrôle des anticipations d’inflation dans la zone euro, ce qui est la plus grande crainte de la banque centrale », a déclaré Ismael García Puente, gestionnaire de fonds chez Mapfre AM, dans une note envoyée à VISÃO. Au Portugal, les données de l’INE publiées cette semaine ont montré que le taux d’inflation avait atteint 4,2 % en février, la valeur la plus élevée depuis plus d’une décennie. Et il est très probable que la guerre en Ukraine et la bataille des sanctions économiques entraîneront de nouvelles hausses de prix, à un rythme bien supérieur à la croissance des revenus, réduisant encore le pouvoir d’achat des consommateurs.