Guerre en Ukraine : la Turquie « ne dira pas oui » à l’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’OTAN

La Suède signera pour rejoindre l'OTAN, mettant fin à deux siècles de politiques non alignées, a annoncé cet après-midi la Première ministre suédoise Magdalena Andersson. « Le gouvernement a décidé d'informer l'OTAN du désir de la Suède de devenir membre de l'alliance », a déclaré Andersson lors d'une conférence de presse à Stockholm, après une réunion exécutive extraordinaire et un débat parlementaire. La Turquie a réagi et a supposé qu'elle était contre l'adhésion des deux pays à l'Alliance atlantique.

il y a 16 heures Par SIC Notícias De retour en Ukraine, les gagnants de l’Eurovision chantent l’hymne national

il y a 16 heures Par SIC Notícias Erdogan dit qu’il n’est pas possible pour les délégations suédoise et finlandaise de se rendre en Turquie Le président turc Erdogan a déclaré aujourd’hui que les délégations suédoise et finlandaise ne devraient pas prendre la peine de se rendre en Turquie pour discuter de leur adhésion à l’OTAN. Erdogan a déclaré dans une interview que la Turquie n’approuverait pas l’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’OTAN. Le président turc a accusé la Suède et la Finlande d’héberger des personnes liées à des organisations terroristes.

il y a 16 heures Par SIC Notícias La Turquie « ne dira pas oui » à l’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’OTAN Le président turc Erdogan a déclaré aujourd’hui que la Turquie « ne dira pas oui » à l’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN), selon l’agence de presse française AFP. #RÉSOUDRE La Turquie « ne dira pas oui » à l’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’OTAN : Erdogan pic.twitter.com/fbWSAh3wIq — Agence de presse AFP (@AFP) 16 mai 2022 Pour que l’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’OTAN soit approuvée, les 30 États membres doivent voter pour – à l’unanimité. Si l’un des membres rejette la proposition, la Suède et la Finlande ne pourront pas rejoindre l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord.

il y a 17 heures Par SIC Notícias Dix morts dans l’attaque russe sur Severodonetsk Selon le gouverneur du district de Lugansk, l’attentat russe d’aujourd’hui a tué dix personnes à Severodonetsk, rapporte le journal The Kyiv Independent. Serhiy Haidai a également expliqué que le nombre de morts pourrait être plus élevé. ️ Une fusillade russe tue 10 personnes à Sievierodonetsk. Selon le gouverneur de l’oblast de Louhansk, Serhiy Haidai, au moins 10 personnes sont mortes le 16 mai. Le dernier nombre de morts pourrait être plus élevé, a-t-il déclaré. — Kiev indépendant (@KyivIndependent) 16 mai 2022



il y a 17 heures Par SIC Notícias L’Ukraine accuse la Russie d’avoir fait grimper les prix des denrées alimentaires et appelle à davantage de soutien militaire Un conseiller du président ukrainien a accusé aujourd’hui la Russie, sur le réseau social Twitter, de faire grimper les prix des denrées alimentaires en envahissant le territoire ukrainien. nourrir le monde. En déclenchant cette guerre, le Kremlin a provoqué une hausse des prix dans le monde. Plus tôt nous aurons des armes, plus tôt nous libérerons notre territoire. Plus tôt nous libérons un territoire, plus les prix baissent sur tous les continents. Dépendance directe. Prendre une décision… — айло одоляк (@Podolyak_M) 16 mai 2022 « Plus tôt nous aurons des armes, plus tôt nous libérerons notre territoire. Plus tôt nous libérerons notre territoire, plus tôt les prix tomberont sur tous les continents […]. Décidez », a déclaré Mykhailo Podolyak.

il y a 17 heures Par SIC Notícias Le Portugal soutient l’adhésion de la Suède à l’OTAN et appelle à un processus rapide Le ministre des Affaires étrangères, João Gomes Cravinho, estime que l’approbation politique de l’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’OTAN arrivera fin juin. Face aux menaces de Moscou, il a déclaré que la Russie ne pouvait pas intervenir dans la décision.

il y a 17 heures Par SIC Notícias « Après avoir bombardé l’atelier, les Russes en ont fait leur maison. C’est là qu’ils dorment et mangent. Les gens commencent maintenant à retourner dans les villes autour de Kiev, où il n’y aura plus de soldats de Moscou. C’est ce qui s’est passé, par exemple, à Bucha, comme l’ont rapporté les émissaires du SIC Bruno de Castro Ferreira et Rafael Homem.

il y a 17 heures après-demain La Russie annonce un accord pour évacuer les combattants blessés d’Azovstal Le ministère russe de la Défense a annoncé lundi un accord pour évacuer les combattants ukrainiens blessés cachés dans le complexe sidérurgique d’Azovstal, le dernier bastion de la résistance ukrainienne dans la ville portuaire de Marioupol. Les autorités ukrainiennes n’ont jusqu’à présent confirmé aucun accord. « Régime du silence [das armas] il existe actuellement des couloirs humanitaires ouverts, à travers lesquels les soldats ukrainiens blessés sont transportés vers le centre médical de Novoazovsk », dans des zones contrôlées par les forces russes et pro-russes, a indiqué le ministère russe dans un communiqué. Lire l’article complet ici

il y a 17 heures Par SIC Notícias SIC à Kramatorsk : une école touchée par un missile russe La ville de Kramatorsk, dans la région de Donetsk, a connu des jours très difficiles au début de l’invasion russe et le bombardement de la gare est encore dans les mémoires. Ce matin, dans la ville ukrainienne de Kramatorsk, une école a été détruite par un missile russe, comme l’ont rapporté l’envoyé du SIC, le journaliste Rui Caria et le reporter d’images Daniel Rodrigues.

il y a 18 heures Par SIC Notícias Hauts représentants de la Suède et de la Finlande se préparant à un voyage en Turquie Le ministère suédois des Affaires étrangères a annoncé aujourd’hui que de hauts représentants de la Suède et de la Finlande prévoyaient de se rendre en Turquie pour discuter de l’adhésion des deux pays à l’OTAN. La Turquie exige des garanties de sécurité de la Finlande et de la Suède pour rejoindre l’OTAN. Le ministre turc des Affaires étrangères a déclaré que le pays devrait se sentir en sécurité pour accepter l’adhésion.

il y a 18 heures Par SIC Notícias Kiev met en garde contre la crise humanitaire croissante dans la région de Kherson La commissaire ukrainienne aux droits de l’homme, Lyudmila Denisova, a mis en garde aujourd’hui contre une « escalade de la crise humanitaire » à Kherson, où vivent environ un demi-million de personnes et qui pourrait manquer de médicaments d’ici deux semaines. « Les résidents de la région ne peuvent pas se rendre sur le territoire contrôlé par l’Ukraine et la mobilité dans toute la région est pratiquement restreinte. Les envahisseurs n’ont pas permis l’entrée de volontaires avec de l’aide humanitaire et ont pillé les cargaisons de biens donnés », a dénoncé le commissaire sur le réseau social Telegram. Selon le maire de Kherson, Igor Kolyjaev, la ville « va manquer de médicaments dans deux semaines, sans plus de solutions pour les lignes intraveineuses, de médicaments pour les maladies cardiovasculaires ou d’oxygène suffisant ».

il y a 18 heures Par SIC Notícias « Merci, je ne connais pas de limites »: Zelensky remercie les soldats ukrainiens à Kharkiv Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a enregistré un message remerciant les soldats ukrainiens qui ont réussi à restaurer les repères de la frontière avec la Russie dans la région de Kharkiv.

il y a 18 heures Par SIC Notícias Une frappe russe tue 10 civils dans l’est de l’Ukraine Une attaque russe dans la ville de Sievierodonetsk, dans l’est de l’Ukraine, a tué au moins 10 civils aujourd’hui, a informé le gouverneur régional, Serhiy Gaidai. Le gouverneur avait précédemment signalé que de violents bombardements dans la région avaient provoqué des incendies dans des zones résidentielles.

il y a 18 heures Par SIC Notícias Les troupes ukrainiennes repoussent les troupes russes de trois à quatre kilomètres dans la zone frontalière de Kharkiv Le ministère ukrainien de la Défense a publié aujourd’hui une vidéo montrant des troupes ukrainiennes près de la frontière russe. Certains rapports suggèrent que les images pourraient avoir eu lieu dans la région de Kharkiv où, ces dernières heures, l’Ukraine a affirmé avoir abattu plusieurs cibles ennemies. Selon Reuters, les forces de Kiev ont repoussé les troupes russes de trois à quatre kilomètres au-delà de la frontière dans la région de Kharkiv. L’information a été fournie par un responsable américain de la défense.