Guerre en Ukraine. La Légion étrangère accueille ceux qui sont prêts à défendre le pays. Quelles sont les règles?

Le gouvernement ukrainien a créé la Légion étrangère, qui a été accueillie avec un grand intérêt par des personnes capables du service militaire qui voulaient soutenir l’Ukraine dans la guerre contre la Russie. La Grande-Bretagne et le Japon ont accepté la participation de leurs citoyens à la guerre en Ukraine. La France, en revanche, autorisait les départs, mais uniquement pour les Ukrainiens de la Légion étrangère – permettant toutefois de conserver un équipement de combat complet.

Un Polonais peut rejoindre la Légion étrangère, mais il doit apprendre certaines règles. En vertu de la loi sur le devoir universel de défendre la République de Pologne et du règlement du Conseil des ministres du 13 avril 2010, un citoyen polonais peut commencer à servir dans l’armée ou dans une organisation militaire étrangère. uniquement avec l’approbation du ministre de l’intérieur. Le cas est différent pour les anciens soldats professionnels – une approbation est donc requise ministre de la défense d’état. Plus important encore, un Polonais qui a également la nationalité du pays où il souhaite servir dans l’armée n’a pas à demander l’autorisation de rejoindre une armée étrangère.

La loi en vigueur stipule que pour obtenir l’autorisation de rejoindre une armée étrangère, une demande écrite doit être soumise. Il doit être structuré selon un modèle de service spécifique. De plus, il est également nécessaire de fournir plusieurs autres documents dont l’acquisition prend beaucoup de temps.

Exigences formelles à respecter

Vous aurez besoin d’un certificat du bureau des impôts confirmant l’absence d’arriérés d’impôts, un certificat de non-paiement des cotisations d’assurance maladie et sociale – nous le recevrons du ZUS ou du KRUS. Vous devez également écrire une déclaration indiquant que vous n’êtes pas inscrit au registre national des débiteurs. Un certificat d’absence de casier judiciaire du registre pénal national et un certificat du registre national des tribunaux concernant la non-inscription sur la liste des débiteurs en faillite sont également requis.

Ayant tous les certificats requis, vous pouvez les présenter avec une demande et un droit de timbre à l’un des deux ministères. Si un citoyen polonais vit à l’étranger, il doit soumettre tous les documents au bureau consulaire – rappelez-vous qu’il ne soumet pas de droit de timbre, mais consulaire. Avant d’entamer toutes les procédures nécessaires, il convient de tenir compte du fait qu’une relation réglementée avec le service militaire en Pologne est également nécessaire.

Le fonctionnaire examinant la demande doit également évaluer dans chaque cas si le service dans une armée étrangère viole les intérêts de la République de Pologne et s’il n’est pas interdit par les traités internationaux.

Qui n’est pas éligible pour rejoindre la Légion étrangère ?

L’autorisation de rejoindre une autre armée ne sera pas accordée à un soldat en service actif ou à un citoyen polonais qui a des fonctions de mobilisation. Une personne qui a reçu une catégorie « D » ou « E » dans les qualifications militaires ou qui n’a pas comparu devant la commission ne recevra pas de décision positive.

Un volontaire qui ne soumet pas à son commandant militaire un changement de nom, de prénom, d’éducation ou de profession, ou de résidence permanente ou d’adresse de correspondance, ne sera pas non plus accepté. Cela s’applique également aux personnes qui partent à l’étranger et qui sont tenues de fournir ces informations à la commande de supplémentation. Les personnes emprisonnées depuis plus d’un an ou en attente d’une telle peine ne seront pas non plus autorisées à servir dans des armées étrangères.

Il convient de garder à l’esprit qu’il y a de graves conséquences à servir dans une armée étrangère sans le consentement des autorités polonaises. Dans une telle situation, vous pouvez être emprisonné pour une durée de 3 mois à 5 ans.

