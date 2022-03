Guerre en Ukraine et pénurie de puces | Milena Gabanelli

Tout fonctionne avec des puces

Conçu en Californie, assemblé en Chine. Nous avons tous au moins lu l’écriture derrière un produit Pomme, mais nous ne pouvons jamais nous demander s’il manque quelque chose. Si un iPhone conçu en États syndicat et assemblé en usine Shenzhenà quelques kilomètres de Hong Kongparties cachées : qui produit les pièces individuelles avec lesquelles il est construit, en particulier micropuce de base? Il en va de même pour tous nos produits technologiques : ordinateurs portables, machines à laver, posemètres, chaudières, voitures, serveurs, routeurs, systèmes sans fil pour se connecter à Internet, horloges, télécommunications, satellites, systèmes de contrôle de température, caméras de sécurité, avions, hélicoptères , voitures partagées, vélos partagés, Kindles, microscopes, appareils à rayons X, pour l’échographie et les tests sanguins, la fabrication 4.0 (cœur industriel européen), les imprimantes, les systèmes photovoltaïques, les systèmes cloud où résident désormais tous nos certificats sanitaires et administratifs. En additionnant tout cela, nous aurons une idée concrète de combien nous dépendons tous des puces. Ouvrez simplement votre portefeuille et regardez vos cartes de crédit et vos guichets automatiques : ils ont une puce à côté d’une bande magnétique que personne d’autre n’utilise. Rien qu’en Europe, nous avons 810 millions de cartes de paiement.