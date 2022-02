Guerre en Ukraine en ligne : Poutine attaque Kiev. La Russie a commis un acte d’agression non provoqué

LE JEU EST TROP HAUT POUTINE ? LES UTILISATEURS ONT DES PROBLÈMES



Poutine a proposé de parler au gouvernement ukrainien à Minsk, bien qu’avec un second souffle, il ait appelé l’armée ukrainienne à se révolter contre « les toxicomanes et les néo-nazis de Kiev ». Lavrov a également évoqué la possibilité de négociations, mais à la condition explicite que les forces ukrainiennes déposent les armes immédiatement. Mais le fait que l’agresseur est prêt à agir dans certaines circonstances est clair. L’occupation ne semble pas progresser aussi rapidement et facilement que le gang du Kremlin envisageait de planifier une invasion. Le mensonge de la Russie selon lequel son objectif n’a jamais été de s’emparer de toute l’Ukraine est ridicule.

La direction actuelle de l’agression suggère que des objectifs ont été fixés dès le départ : la désintégration rapide de l’armée ukrainienne, l’intimidation des civils, la possible liquidation physique des dirigeants politiques et militaires et la formation d’un gouvernement fantoche. Mais l’invasion a basculé dans la deuxième nuit et les pertes russes ont été considérables, allant apparemment à des milliers de morts et à des centaines d’équipements détruits.

Après l’arme magique, des années d’annonces grandiloquentes de la propagande russe, il n’y a pour l’instant aucun monument. Sur le papier, la troisième nation (militaire) la plus forte du monde a des problèmes surprenants avec des adversaires beaucoup plus faibles. Et si les combats commencent dans les rues de Kiev et d’autres villes, toute la campagne pourrait se transformer en un cauchemar aux proportions tchétchènes pour la Russie. Il est important de chercher la cause du signal russe que les négociations seront possibles. Poutine commence peut-être à se rendre compte qu’il joue le jeu criminel, ce qui n’est pas suffisant pour son pays.