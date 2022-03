Guerre en Ukraine, dernière minute en direct | Poutine va recruter l’armée syrienne et dit qu’il a 16 000 combattants du Moyen-Orient | International

Que s’est-il passé dans les dernières heures après l’invasion des troupes russes en Ukraine

Au 16e jour de la guerre déclenchée par la Russie contre l’Ukraine, c’est l’essentiel à 14h00 ce vendredi 11 mars.

Poutine attaque l’ouest de l’Ukraine, près de la frontière de l’UE. La Russie a attaqué trois nouvelles villes d’Ukraine ce vendredi. Ses troupes avaient bombardé Dnipro, à l’est, dans lequel une personne a trouvé la mort, ainsi que Loutsk et Ivano-Frankivsk, toutes deux à l’ouest et proches de l’Union européenne, respectivement à 87 kilomètres de la Pologne et 153 kilomètres de la Roumanie.

Des soldats russes attaquent un centre psychiatrique à Kharkov. L’armée a ouvert le feu sur un centre psychiatrique dans la région de Kharkov, dans l’est du pays et à côté de la frontière avec la Biélorussie. Comme l’a rapporté le président de l’administration régionale, Oleg Sinegubov, via son compte Facebook, au moment de la fusillade, 330 personnes étaient détenues dans le centre, dont 50 à mobilité réduite. Les services d’urgence du pays ont confirmé que l’attaque n’avait fait aucun mort.

La Russie recrutera des soldats syriens pour la guerre. Le Kremlin affirme avoir 16 000 combattants de Syrie et du reste du Moyen-Orient prêts à combattre sur le sol ukrainien. Vous avez répondu à cette annonce le président Volodimir Zelensky dans une nouvelle vidéo sur sa chaîne Telegram : « La Russie a décidé de faire venir des mercenaires pour lutter contre notre peuple. » Malgré tout, Zelensky a insisté sur le fait que son pays « progressait » vers la victoire : « Nous avançons déjà vers notre but, vers notre victoire. Cette guerre est contre un ennemi qui se fiche de son peuple, des milliers de morts, ses soldats morts L’ennemi rassemble des réserves de toute la Russie pour les jeter dans les feux de cette guerre. »

L’UE double les fonds pour envoyer des armes à l’Ukraine. Le haut représentant de l’Union européenne pour la politique étrangère, Josep Borrell, a proposé aux chefs d’État et de gouvernement lors d’un dîner qu’ils ont organisé ce jeudi soir à Versailles d’augmenter les moyens destinés à renforcer les défenses de l’Ukraine face à la Russie. Aucune différence.

Les effets de la guerre sur les enfants. Après plus de deux semaines de bombardements, plus de 2,5 millions de personnes ont fui l’Ukraine, selon les Nations unies. L’Unicef ​​confirme que plus d’un million d’entre eux sont des garçons et des filles. Selon l’Ukraine, au moins 78 mineurs sont morts depuis le début de l’invasion russe le 24 février, a déclaré vendredi Lyudmyla Denisova, commissaire ukrainienne aux droits de l’homme.

Pas d’électricité ni d’eau dans les maisons à cause de la guerre. Près d’un million de personnes n’ont pas d’électricité en Ukraine, selon Energoatom, la compagnie publique ukrainienne d’énergie nucléaire. La société a également confirmé que près de 230 000 personnes n’avaient pas de gaz à la maison.

L’Espagne envisage d’envoyer plus d’armes à l’Ukraine. Le ministre des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a confirmé ce vendredi que, « si nécessaire », il y aurait de nouvelles livraisons d’armes à l’Ukraine. Elle l’avait confirmé un jour après que la ministre de la Défense, Margarita Robles, ait indiqué que l’Espagne étudiait d’autres options, y compris des livraisons d’armes, pour soutenir pleinement le peuple ukrainien.

Zelenski, invité à prendre la parole devant le Congrès espagnol. Tous les groupes du Congrès des députés ont appelé à une action institutionnelle dans laquelle le président de l’Ukraine, Volodímir Zelenski, s’adresse à l’assemblée par voie électronique, comme cela s’est produit dans d’autres pays européens.

PHOTO : Passagers à la gare de Lviv en Ukraine. (Dan Kitwood/Getty Images)