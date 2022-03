Guerre en Ukraine, dernière minute en direct | L’OTAN met en garde contre « plus de morts et de destructions », mais exclut la zone d’exclusion aérienne en Ukraine | International

L’Ukraine demande à la Croix-Rouge d’aider à créer des couloirs humanitaires pour évacuer les civils et livrer des fournitures

L’Ukraine a demandé ce vendredi au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) une aide « immédiate » à la création des neuf corridors humanitaires, après avoir conclu la veille un accord avec la Russie pour une trêve humanitaire temporaire dans la guerre. Le Kremlin a commencé il y a neuf jours. « L’Etat ukrainien appelle le CICR à engager immédiatement les actions nécessaires pour réguler le corridor humanitaire et est prêt, à son tour, à faire tout ce qui est nécessaire pour évacuer la population civile et acheminer les fournitures humanitaires », a déclaré le bureau présidentiel ukrainien dans un communiqué. déclaration. déclaration.

Dans le message, l’Ukraine a souligné qu' »en raison des bombardements constants des troupes russes, plusieurs villes d’Ukraine sont au bord d’une catastrophe humanitaire ». « Des milliers de personnes ont besoin d’une évacuation urgente. Dans cette population, il n’y a pas assez de nourriture, d’eau, de médicaments, pas d’électricité et un approvisionnement en eau centralisé », a-t-il déclaré.

L’Ukraine a demandé une assistance pour neuf couloirs humanitaires situés à Soumy dans le nord-est, Tcherniov (nord-est), Kharkiv (est), Kiev (nord), Mikolaiv (sud), Zaporijia (sud-est), Kherson (sud) et Lougansk et Donetsk (est) . « Les résultats du deuxième cycle de pourparlers entre l’Ukraine et la Russie nous donnent un espoir prudent que nous pourrons enfin aider nos citoyens », a déclaré Olga Stefanishina, vice-Premier ministre ukrainienne pour l’intégration européenne et euro-atlantique et membre du siège de la coordination ukrainienne pour l’aide humanitaire. et affaires sociales.

« Les parents, les femmes et les enfants ne reçoivent pas de soins médicaux, les bébés naissent dans les sous-sols et la première chose qu’ils entendent dans leur vie est le bruit des explosions. Les civils n’ont ni nourriture ni eau potable, et nombre d’entre eux souffrent de handicaps chroniques. maladie », rappelle Tatiana Lomakina, coordinatrice du corridor humanitaire. « Les amener à la déshydratation, à l’épuisement, à la souffrance du manque de soins médicaux opportuns au 21e siècle n’est rien de plus que de la torture », a-t-il ajouté.

Selon Daria Gerasimchuk, conseillère du président ukrainien pour les droits de l’enfant et la réhabilitation des enfants, jusqu’à hier, 28 enfants ont été tués et 64 blessés par des armes russes. « Les maternités, les jardins d’enfants, les écoles ont été détruits. Environ 1,5 million d’enfants vivent dans les zones bombardées et assiégées, parmi lesquels il y a des orphelins et des enfants handicapés qui ont besoin d’une assistance immédiate », a-t-il déclaré. (Eph)