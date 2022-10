Guerre en Ukraine : Anastasija (19 ans) a perdu sa jambe, mais elle essaie de vivre

Anastasija estopalová, dix-neuf ans, est assise tranquillement sur un banc près de la gare de Kramatorsk, dans l’est de l’Ukraine, et lit un livre. Cependant, après un certain temps, les roquettes tirées par les soldats russes ont commencé à toucher la plate-forme et ses environs. Au moment de la fusillade, il y avait environ quatre mille personnes à la gare qui voulaient prendre le train pour se mettre en sécurité. 57 personnes sont mortes et plusieurs dizaines d’Ukrainiens ont été grièvement blessés.

À ce moment-là, le monde a changé même pour Anastasia, qui a perdu sa jambe dans un incendie. Parallèlement, elle se consacre à la danse pendant 13 longues années. Dans une interview pour Radio Liberté il a avoué avoir reçu ce jour-là plusieurs signes lui enjoignant de ne pas se rendre à la gare de Krematorsk. A l’origine, il devait quitter la ville depuis une autre gare, une amie et amie de sa mère lui a également proposé de la raccompagner. « Il y avait beaucoup de panneaux ce jour-là pour quitter la gare, mais c’est probablement écrit quelque part pour que je me retrouve là-bas », se souvient la femme ukrainienne.

Tout est comme un film

Les souvenirs de l’attaque sont encore vifs dans la mémoire d’Anastasija. « Après la première roquette, j’ai réalisé que si la suivante arrivait, mes chances de survie seraient minimes. Ensuite, il y a eu d’autres explosions et j’ai eu peur que mes jambes ne tombent lorsque les ambulanciers m’ont transporté sur une civière. » dit la fille.

Pendant des dizaines de minutes, il a attendu d’être secouru et a essayé de ne pas regarder les horreurs que les Russes infligeaient à la station. « Tout était comme dans les films. La seule chose dont je me souviens clairement, c’est d’être allongé dans une grande mare de mon propre sang. Dans l’ambulance, j’ai réussi à dire à mes proches que j’allais à l’hôpital. Et après l’opération, je suis tombé dans un coma », décrire Anastasia.

C’est plus facile de mourir que de vivre

Les blessures de la jeune fille étaient importantes et les médecins n’étaient pas sûrs que l’Ukrainienne survivrait. Anastasija a subi sept opérations difficiles et douloureuses et son état s’améliore lentement. Mais il a perdu sa jambe gauche.

Actuellement, Anastasia est à Essen dans l’ouest de l’Allemagne. Là, il a étudié l’anglais et l’allemand, a suivi une rééducation, s’est habitué à une nouvelle prothèse et a essayé de revenir progressivement à sa grande passion, le sport. « Je fais du Pilates et j’essaie de retrouver une vie active. Je crois qu’il est probablement beaucoup plus facile de mourir que de vivre. Mais les gens qui sont dans des situations similaires deviennent très forts. » dit une jeune Ukrainienne.

Il envisage de retourner dans son pays natal

Cependant, il n’avait pas l’intention de s’installer en Allemagne. Son cœur l’a ramené dans son pays natal. « Bien sûr, je prévois de retourner à Kyiv. J’ai de nombreux nouveaux plans et objectifs, tous m’attendent. Je sais que je ne pourrai pas revenir à la vie que j’avais avant », dit Anastasia.

Il admet également que la chose la plus importante dans sa vie est qu’il a survécu à toute la tragédie.« La chose la plus importante est que je suis en vie – et je ne cesserai de l’apprécier, à la fois sur deux jambes et sur une. » Anastasija a conclu avec un sourire.