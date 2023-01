Guerre en Ukraine 2022 : streaming en ligne

Lorsque l’Ukraine prendra livraison des chars américains Bradley, allemands Mauder et français AMX-10 promis, l’Ukraine aura un avantage majeur contre l’adversaire russe et ses troupes seront mieux protégées lors des manœuvres et des attaques. Il a été écrit par le journal américain Wall Street Journal. Nous suivons l’invasion de l’Ukraine par la Russie dans un reportage en ligne.

La Russie a promis une trêve temporaire à partir de vendredi matin. Dans le même temps, les tirs d'artillerie se poursuivent près de Bachmut. L'Ukraine considère les propos sur un cessez-le-feu comme de la propagande.

L’Allemagne fournira à l’Ukraine 40 véhicules blindés Marder, qui seront reçus en mars.

Un autre train avec des soldats et du matériel russes est arrivé en Biélorussie. 19h30

L’homme d’affaires russe Roman Abramovich a transféré des milliards de dollars de fonds à ses enfants juste avant le début de l’invasion massive de l’Ukraine par la Russie, ça suit selon The Guardian à partir de documents divulgués. Cette réorganisation, selon le journal, a impliqué dix fonds offshore secrets qui ont profité à Abramovich, et a eu lieu début février, peu de temps après que les gouvernements occidentaux, dans le but d’empêcher une incursion en Ukraine, ont commencé à menacer Moscou de sanctions contre l’oligarchie russe. 18:37

L’année dernière, l’Ukraine a reçu plus d’un billion de hryvnia de ses partenaires étrangers, soit plus de 614 milliards de couronnes, Kyiv Independent cite le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal. 💸 En 2022, #Ukraine a reçu 1 billion de hryvnias d’un partenaire international, — le Premier ministre Denys Shmyhal. — KyivPost (@KyivPost) 6 janvier 2023 17h50

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy remercie le chancelier allemand Olaf Scholz d’avoir fourni le véhicule de combat Marder et autres équipements. Les politiciens ont discuté de la situation en Ukraine par téléphone vendredi. 16h37

La société ukrainienne Ukrenerho met en garde contre d’éventuelles pannes de courant dues à la baisse des températures, ce qui entraîne une plus grande charge sur le réseau énergétique. Les autorités de Kyiv ont également mis en garde contre une panne potentielle, où les températures atteindraient moins 11 degrés Celsius pendant la nuit. Le secteur énergétique ukrainien est en difficulté en raison des attaques russes contre des infrastructures critiques. Ce matin, « la consommation en Ukraine a commencé à augmenter en raison de la baisse progressive de la température. Afin d’assurer l’équilibre du système énergétique, nous avons imposé des limites de consommation dans toutes les régions de l’Ukraine », a-t-il déclaré au journal Unian Ukrener. agence. 15:43

L’Ukraine recevra une quarantaine de véhicules de combat d’infanterie allemands Marder, L’Allemagne le remettra à Kyiv en mars. Le porte-parole de la chancelière allemande, Steffen Hebestreit, l’a déclaré lors d’une conférence de presse aujourd’hui. Le chancelier Olaf Scholz et le président américain Joe Biden ont déclaré jeudi dans un communiqué conjoint, sans plus de précisions, que l’Allemagne fournirait aux troupes ukrainiennes des véhicules blindés Marder et aux États-Unis des véhicules de combat Bradley. L’Allemagne a également promis de fournir à l’Ukraine une batterie de systèmes de défense aérienne Patriot. En décembre, l’Amérique a également promis des systèmes Ukraine Patriot. 15:40

