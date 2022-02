GUERRE EN EUROPE. Le dépôt de carburant a pris feu à Kiev ce soir. Raids aériens sur Kharkiv. L’Union européenne bloque l’accès des banques russes au système SWIFT. Des milliers de personnes ont quitté le pays ce samedi (suivez les minutes)

Le ministère grec des Affaires étrangères a exigé ce samedi que la Russie cesse ses frappes aériennes en Ukraine, l’accusant d’avoir « tué » au moins 10 Ukrainiens d’origine grecque.

« Nous appelons la Fédération de Russie à cesser immédiatement les frappes aériennes et toutes les actions contre les civils », a déclaré le ministère grec dans un communiqué.

Le ministère convoquera dimanche l’ambassadeur de Russie à Athènes pour protester contre le meurtre de civils grecs.

Au moins 10 membres de la communauté grecque d’Ukraine, qui compte plus de 100 000 personnes, ont été tués aujourd’hui dans une frappe aérienne qu’Athènes a qualifiée d' »acte criminel inacceptable ».

Six des décès sont survenus dans ou à proximité du village de Sartana (Sud), où six autres Grecs ont également été blessés, dont un enfant, a précisé le ministère.

Ils ont été victimes d’« assassinats aériens », a-t-il ajouté.

« La mort d’un descendant grec est une cause de tristesse et de colère face à cet acte inacceptable d’agression russe contre des civils », a déclaré le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis sur Twitter.

Le ministère des Affaires étrangères a ajouté que le chef de la diplomatie grecque, Nikos Dendias, avait évoqué la protection des Grecs vivant en Ukraine lors d’une rencontre avec son homologue russe, Sergueï Lavrov, quelques jours avant le début de l’offensive russe.

Dans un communiqué, l’ambassade de Russie à Athènes a exprimé samedi sa « profonde tristesse » face aux décès, mais a déclaré que la Russie ciblait « exclusivement » des cibles militaires en Ukraine.

« Nous ne bombardons pas des zones et des villages peuplés ni aucune infrastructure politique ou culturelle », a déclaré l’ambassade, ajoutant que l’armée ukrainienne et « les forces nationalistes nazies sont connues depuis des années pour cibler des civils ».

« La Grèce exprime son horreur et condamne sans équivoque le bombardement de civils par des avions russes aux abords du village de Sartana (Sud-Est) plus tôt dans la journée, qui s’est soldé par la mort de deux Grecs et la blessure de six autres, dont un enfant », a déclaré le a indiqué le ministère dans un communiqué.

Quelques heures plus tard, le ministère ajoutait que quatre autres membres de la minorité grecque avaient été tués dans le village de Bugas (sud).