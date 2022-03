Guerre d’Ukraine, navires russes arrêtés dans le détroit : c’est le premier effet des sanctions. Moscou demande des explications à la France

Le premier effet des sanctions de l’UE sur Russie. Un navire commercial portant le nom du Baltic Leader transportant des voitures vers St. Pietroburgo, détourné à Boulogne-sur-Mer (Pas de Calais) : appartiendrait à une société russe visée par des sanctions de l’Union européenne contre Moscou. La préfecture maritime a précisé à l’AFP. Le navire de 127 mètres de long, qui a été intercepté par les douanes à Honfleur dans la soirée de vendredi à samedi, était « fortement suspecté d’être lié à des intérêts russes faisant l’objet de sanctions », a-t-il précisé. Véronique Magnin, responsable régional de la communication de la préfecture maritime. L’équipage du Baltic Leader « en collaboration avec les autorités françaises ». L’ambassade de Russie, en apprenant la nouvelle, a demandé La France explication de la confiscation.

Vers 2 heures du matin, le navire est inspecté dans le Pas de Calais. Puis, dès que la compagnie maritime se révélait liée aux intérêts visés par la sasi, le navire transportant la cargaison et son équipage devaient être détournés. 19 personnes à bord ont été autorisées à débarquer.

L’ambassade de Russie à Paris « enverra une note de protestation au ministère français des Affaires étrangères et prendra les mesures nécessaires pour protéger les droits et intérêts des marins russes », suite à l’interception et à la saisie par les autorités françaises dans la Manche du Navire russe. à St. Saint-Pétersbourg n’a pas mis en œuvre de nouvelles sanctions de l’UE contre Moscou. Cela a été informé au correspondant de Tass par le chef du service de presse de l’ambassade de Russie à Paris Alexander Makogonov.