« Guerre » de la pêche : Français et Britanniques patrouillent sur l’île de Jersey

Jusqu’à récemment, ils étaient partenaires de l’Union européenne, mais après le Brexit, les relations entre la Grande-Bretagne et la France se sont rapidement détériorées. Les événements récents sur l’île britannique de Jersey, où patrouillent maintenant des navires militaires et de police des deux pays, ramènent ostensiblement les deux puissances de six siècles à une guerre centenaire.

Du port de st. Les hélicoptères peuvent maintenant voir le navire britannique HMS Severn, que la marine britannique utilise pour dissuader les navires de guerre russes au large des côtes britanniques. Non loin de là, un autre navire de guerre britannique, le HMS Tamar, était amarré. Selon la BBC, l’équipage des deux navires est calme, ils n’interviendront pas. À seulement un mile (et 1,6 kilomètre) se trouvent les deux navires de police français Athos et Themis, envoyés en mission d’observation par le gouvernement français. Les bateaux devaient rester dans les eaux françaises, mais ils devaient être si près des pêcheurs qu’ils puissent intervenir et assurer leur sécurité.

La raison en était un différend entre le gouvernement de l’île et les pêcheurs français, car Paris avait menacé les insulaires de couper leur électricité.

Aujourd’hui, les pêcheurs négocient avec les représentants de Jersey les conditions dans lesquelles ils peuvent pêcher dans les eaux de l’île. La France a déclaré qu’elle restreignait les nouvelles règles établies par le gouvernement de Jersey la semaine dernière. Selon l’accord de Noël Brexit entre la Grande-Bretagne et l’Union européenne, seuls les navires français qui y ont volé dans le passé peuvent pêcher dans les eaux de Jersey.

Ce n’est pas la guerre, mais la protestation

Mais maintenant, les pêcheurs français disent que le gouvernement de Jersey a pris une autre mesure restrictive dont ils n’avaient pas été informés auparavant. Cependant, selon Paris, ces « mesures techniques » n’ont pas été discutées dans l’UE et sont donc considérées comme invalides. Cependant, le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré, selon le journal Miroir il convoqua les dirigeants de l’île et exprima leur plein soutien dans le différend. L’Elysée appelait au calme, mais les Français n’avaient clairement pas l’intention de reculer. « Les manœuvres britanniques ne peuvent pas nous impressionner », a déclaré à l’AFP Clément Beaune, secrétaire d’Etat aux Affaires européennes.

« Il est important pour nous de répondre aux menaces, mais la solution est de poursuivre les pourparlers et la diplomatie », a déclaré le sénateur britannique Ian Gorst, ministre des Affaires étrangères de Jersey. Non seulement la France mais aussi la Commission européenne traitant avec le Royaume-Uni.

La tension est considérable dans le port lui-même, où une soixantaine de navires français sont amarrés depuis ce matin. L’un des insulaires s’est plaint aux journalistes britanniques qu’un des navires français avait accidentellement heurté le sien. « Notre objectif est d’exprimer notre mécontentement face aux restrictions qui ont été adoptées. Ce n’est pas un blocus », a déclaré à Reuters Hugo Lehuby, l’un des organisateurs de l’événement. « Ce n’est pas un acte de guerre, c’est une protestation », a déclaré son collègue Dimitry Rogoff à l’AP.

La manifestation a eu lieu au port, qui a rassemblé une trentaine d’habitants de Jersey, accompagnés de plusieurs policiers, brandissant le drapeau de Jersey, tandis que des navires français brandissaient des fusées éclairantes rouges et oranges et arboraient le drapeau français rouge-bleu et blanc.