Guerre de drones en Ukraine. Il a également essayé de lâcher un cocktail Molotov

Dès le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, il était clair que les drones – les soi-disant drones – joueraient un rôle majeur. Dès le premier jour, l’ambassade d’Ukraine à Prague a prêté attention au besoin urgent de drones amateurs. En plus de l’armée et de la milice, ils sont utilisés par la police ukrainienne pour surveiller les zones et les personnes.

Milice ukrainienne maintenant selon Reuters teste une nouvelle utilisation des drones. Ils doivent être capables de transporter des cocktails Molotov au-dessus de la cible visée. C’est le nom d’un engin explosif improvisé fabriqué à partir d’une bouteille remplie d’un liquide inflammable, le plus souvent de l’essence ou de l’alcool.

L’armée ukrainienne a mis au point un drone capable de larguer des cocktails Molotov dans la lutte contre les envahisseurs russes.https://t.co/npgMaTFQaF – news.com.au (@newscomauHQ) 11 mars 2022

Pour l’instant, ce ne sont que quelques photos. Tous les médias utilisent la même image pour informer sur l’actualité. On ne sait donc pas à quel stade de test ou peut avoir été impliqué dans les situations de combat réelles de ce projet. La bouteille jetée peut également être vue dans l’image publiée, mais elle n’est pas allumée.

La Russie peut-elle détecter les pilotes de drones chinois ?

Dans le cas des cocktails Molotov, le drone Inspire du fabricant chinois DJI a été utilisé pour livrer le « consignment ». C’est l’un des fournisseurs les plus populaires de drones amateurs et professionnels, il est donc compréhensible que ses moteurs soient largement utilisés par les parties ukrainienne et russe.

Dans le même temps, les drones DJI (et de nombreux autres drones) se « rapportent » constamment à l’environnement dans lequel ils volent. Ce n’est pas aussi détaillé que, disons, les transpondeurs connus du transport aérien, mais suffisamment pour que les opérateurs au sol équipés d’aéroscopes spéciaux aient une idée de l’endroit où se trouvent les drones.

La technologie DJI Aeroscope vous permet de montrer les drones se déplaçant sur la carte. La distance est de 5 à 50 km selon le matériel utilisé.

Non seulement l’écran de l’Aeroscope affiche les informations de position et d’altitude du drone, mais également la position exacte de l’opérateur du drone. Cependant, ces données sont possibles faux.

Il y a des spéculations selon lesquelles les entreprises chinoises désactivé de manière sélective Capacité de l’armée ukrainienne à détecter les drones ennemis. Mais cela n’a pas été vérifié. DJI l’a fait officiellement il a nié: « DJI continue de fournir une assistance et des services techniques mondiaux complets, y compris notre solution d’identification à distance AeroScope. Nous travaillons avec des clients pour résoudre plusieurs défaillances du système AeroScope en Ukraine que nous soupçonnons d’être liées à une perte temporaire d’alimentation et/ou de service Internet.

DJI gère carte des zones protégéesoù le drone n’est pas autorisé à voler. spéculer Il a également déclaré que la société pourrait intervenir au combat en limitant le fonctionnement de ses drones préférés dans certaines zones.

Jusqu’à présent, cependant, la carte de l’Ukraine est plus ou moins la même qu’avant l’invasion. Après tout, comment ajouter Sur Twitter, un porte-parole de la société présumée a déclaré: « Definite hackers n’a rien fait concernant les zones protégées. »

Drone militaire légendaire de Turquie

Des soldats ukrainiens poussent le drone turc Bayraktar TB2 lors d’un exercice militaire en 2021.

Jusqu’à présent, ce drone militaire a probablement très bien servi l’armée ukrainienne. Cela montre que beaucoup de vidéosoù des drones tirés à distance détruisent du matériel militaire lourd.

« Les drones détermineront les coordonnées et, en trois secondes, une décision pourra être prise pour détruire les unités qui avancent. Les drones sont à la fois une arme et un espion, ce qui donne à l’Ukraine un avantage qualitatif dans la lutte contre l’ennemi », a-t-il cité. Serveur Al-Monitor déjà en janvier 2022 le général Yuri Ignatije, porte-parole du commandement de l’armée de l’air ukrainienne.

Mais de nombreux analystes sont surpris de l’efficacité de ces drones contre la technologie russe lourde. « Même si les drones ont réussi, tout le monde espérait qu’une fois confrontés aux diverses défenses russes, ils n’auraient aucune chance. » il dit Lauren Kahn, qui étudie la lutte contre les drones au sein du groupe de réflexion du New York Council on Foreign Relations. « Leur survie et leur utilisation ultérieure soulèvent vraiment des questions sur les capacités de l’armée russe. »

La Russie possède un grand nombre de drones. On s’attendait à ce qu’il l’utilise pour attaquer. Mais cela ne s’est pas produit. Samuel Bendett, Centre pour la nouvelle sécurité américaine

Sur le papier, la Russie doit clairement dominer le ciel ukrainien. Mais ce n’est pas encore arrivé. « C’est totalement incompréhensible et personne ne sait ce qui s’est passé », a déclaré Samuel Bendett, un expert militaire russe au Centre pour un nouveau groupe de sécurité américain à Washington. « La Russie possède un grand nombre de drones et on suppose qu’ils les utiliseront pour mener des attaques », a-t-il déclaré. « Cette hypothèse a été complètement démystifiée. »

Pendant ce temps, l’Ukraine défend son pays impliqué pilotes amateurs. « Pourquoi faisons-nous cela ? Nous n’avons pas d’autre choix. C’est notre pays, notre maison », explique Denys Suško d’Ukraine, chef des opérations d’une société de Kiev qui s’occupait de drones industriels avant la guerre.