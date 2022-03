Guerre contre le Jihad, la France forcée de se retirer du Mali

Écouter la version audio de l’article

Loin du Mali. Après neuf ans, la France a clôturé l’opération Barkhane et la mission associée Takuba Europe, dirigée par Paris. La décision a été officialisée hier aux trois pays du Sahel – Mauritanie, Tchad et Niger – qui sont encore actifs en opérations, aux pays du golfe de Guinée, et aux pays européens participant à Takuba, dont l’Italie.

« En raison de la fermeture de plusieurs autorités de transition au Mali, le Canada et les pays européens opérant parallèlement à l’opération Barkhane et au sein de la force opérationnelle Takuba estiment qu’il n’y a plus de conditions pour poursuivre leur engagement militaire actuel au Mali et ont décidé d’amorcer un retrait coordonné. Le Mali est leur moyen militaire », a expliqué le communiqué commun. « La victoire contre le terrorisme est impossible sans le soutien de l’État », a expliqué le président français Emmanuel Macron.

rénovation de septembre

Les forces militaires présentes au Mali se retireront au Niger entre juin et septembre. Il y a 2 400 soldats français – sur un total de plus de 5 000 présents au Sahel – et entre 600 et 900 soldats des pays alliés. « Le cœur de cette opération militaire n’est plus au Mali mais au Niger – a ajouté Macron – et peut-être de manière plus équilibrée dans tous les pays de la région qui veulent de l’aide ». La présence au Burkina Faso pourrait également être renforcée. Cependant, a expliqué un porte-parole de l’Armée Pascal Ianni, la fréquentation française tomberait à 2 500-3 000 personnes.

« Nous ne quittons pas le Sahel, nous restructurons simplement notre présence. Nous continuerons à soutenir les populations du Sahel et du Mali », a déclaré le haut représentant de l’UE pour la politique étrangère Josep Borrell.

Zoom sur les pays du Golfe de Guinée

La France a en effet demandé que le centre de ses missions militaires dans la région se déplace vers les pays du golfe de Guinée – Côte d’Ivoire, Togo, Bénin et Ghana – d’importance stratégique aussi parce que riches en pétrole, et aussi victimes du terrorisme djihadiste. Les efforts de la Russie et de la Chine pour accroître leur influence en Afrique constituent un défi majeur pour l’Union européenne qui ne quittera donc pas la région.