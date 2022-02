No continente africano, os seus combatentes tambem estão envolvidos na Libia, Sudão, Moçambique e Mali.

A notícia é avançada pelo Bête quotidienne, esta terça-feira, citando dois oficiais do exército da RCA que garantem que um número sem precedentes de mercenários russos, pertencentes ao Wagner, deixou o país rumo Europa Oriental em janeiro. segundo comme polices mesmas, mais soldados russos estão a preparar-se para partir de frica, nas próximas senas.

« Normalement, quando ouvimos dizer que alguns foram embora, descobrimos que são apenas um punhado – s vezes cinco ou seis pessoas num mês », disse um oficial, que trabalha no qurtel, em capital ui militar. « É a primeira vez que ouvimos dizer que foram dezenas que partiram num mês ».

Ao jornal, tambem um homem que foi recentemente detido pelas forças do Grupo Wagner disse que ouviu militares do exército da RCA, no campo onde estava detido, a decrever um xodo repentino de combatentes mercenáriosâ enteque iam di.









A Rússia afirma ter cerca de 1,100 militares desarmados na RCA, como parte de um acordo que Moscovo assinou com Bangui em 2018. Todavia, outras fontes garantem que o Grupo Wagner tem quase três mil combatentes armados no país.



Mercenários russos : ou « exército privado » de Poutine a primeira vez, em mais de quatro anos, que os combatentes russos em frica se retiram em grand número. « Fomos especificamente informados pelos seus superviseures de que cerca de 20 russos partiram em janeiro deste ano para a Europa Oriental »disse outro oficial da RCA, que trabalha em estreita colaboração com os russos, ea Bête quotidienne. « O que percebemos é que os russos que saíram, e aqueles que vão sair depois, estão a fazer isto como parte da sua política de rotação de atribuições e que serão substituídos no devido tempo ».





O Kremlin nega que o Grupo Wagner tenha ligações ao Governo russo, mas a verdade é que já foram enviadas forças especiais para várias zonas de combate, inclusive em frica, de acordo com a própria política externa de Vladimir Poutine. Ha quempelide estes combatentes de « exército privado » do presidente russo. A retirada dos combatentes do Grupo Wagner ocorre, além do mais, na mesma altura em que as autoridades ucranianas acusaram a Rússia de estar a aumentar o fornecimento de armas, munições e equipamento militar niatas de regirr separatas separatists que se está a agravar. Os serviços de inteligência de Kiev afirmaram mesmo, na semana passada, que Moscovo estava num processo de « recrutamento ativo de mercenários » ea enviá-los para as regiões controladas pelos separatistas.