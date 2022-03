Groupe d’entreprises – La filiale égyptienne Orascom DH génère plus de ventes et de bénéfices en 2021

Les revenus d’Orascom Development Egypt ont augmenté de 41% en glissement annuel pour atteindre 7,05 milliards de livres égyptiennes, soit l’équivalent d’environ 417 millions de francs suisses. Pour le seul quatrième trimestre, il y a eu une croissance de 25%, comme l’a annoncé dimanche la société d’investissement égyptienne Samih Sawiris.

La croissance a été tirée par d’importantes ventes additionnelles dans le domaine de l’immobilier (5,19 milliards d’EGP de ventes du segment). Cependant, les hôtels ont également enregistré une augmentation significative de leurs ventes grâce au retour de la clientèle internationale au second semestre 2021.

En conséquence, l’EBITDA ajusté est passé de 1,37 milliard de livres égyptiennes à 2,49. Le résultat net est un bénéfice net à 1,31 après 0,57 milliard.

Dans l’attente de cette année, on dit qu’il est trop tôt pour juger des conséquences de la guerre. Cependant, il n’y a actuellement aucun signe de perturbation significative des activités commerciales. D’ici 2021, les clients russes et ukrainiens ne représenteront que 3 % de la fréquentation hôtelière étrangère. Plus de 50 % des commandes sont passées en Égypte, les autres marchés les plus importants étant l’Allemagne, la Belgique, la France et la Suisse.

La société mère Orascom DH présentera les chiffres annuels complets le 30 mars, après la publication des premiers chiffres clés en janvier.

