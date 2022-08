Großglockner Hochalpenstrasse – Horydoly.cz – Outdoor Generation

Les voitures particulières paient 37 euros et les motos 27,50 euros. Selon la quantité de neige, la route est praticable chaque année de la mi-mai à la fin octobre. Le début de saison est très incertain, car les tondeuses à chenilles coupent dix mètres de neige et parfois leurs tentatives sont contrecarrées par une avalanche printanière qui oblige les tondeuses à dégager à nouveau la route.

La route est fermée la nuit. Ceci est motivé par des raisons de sécurité, mais surtout dans l’intérêt de la protection de la nature. Les Autrichiens prennent la nature montagnarde très au sérieux et veulent laisser les animaux faire une pause dans le tourisme au moins après la tombée de la nuit.

Voitures, motos et bus

Pour les touristes se rendant plusieurs jours à la montagne, il est important de ne payer qu’une seule fois le péage, quel que soit le nombre de jours passés en montagne. Toutes les places de stationnement, y compris le parking couvert au point le plus élevé de Franz-Josef-Höhe (élévation František Josef), sont mises gratuitement à la disposition des automobilistes.

Il y a des bus réguliers depuis Zell am See le long de la Grossglockner Hochalpenstrasse, mais la plupart des visiteurs viennent avec leur propre voiture ou moto.

La route de haute montagne du Grossglockner est l’une des plus belles routes panoramiques d’Europe. Il mène à travers la nature sauvage, sous des glaciers blancs, des forêts vert foncé et des prairies fleuries colorées, le long de cascades rugissantes dans les plus hautes montagnes d’Autriche.

En même temps, il suivait l’itinéraire emprunté par les gens dès 3500 av. J.-C., comme en témoignent les découvertes historiques dans la selle de Hochtor, où un tunnel routier avait été creusé. En 1856, l’empereur František Josef et l’impératrice Elisabeth se sont rendus jusqu’à l’endroit, qui s’appelle depuis les hauteurs de l’empereur František Josef. L’ensemble de la rue Grossglockner a été mis en service en 1935 et dès le départ, il a été prévu principalement pour le trafic touristique. Aujourd’hui, 900 000 visiteurs y transitent chaque année.

Maison des animaux sauvages

Les montagnes du Hohe Tauern abritent de rares marmottes, chamois et bouquetins. Des orchidées, des rhododendrons, des azalées de montagne et de nombreuses espèces rares de plantes alpines poussent ici. Vous pouvez tout voir, si vous êtes assez chanceux et patient, de vos propres yeux juste à côté de la route.

De plus, vous pouvez en apprendre davantage sur les montagnes locales grâce à plusieurs expositions :

* Musée Naturel des Alpes (2260 m) avec expositions multimédias.

* Fuscher Torl (2428 m) monument de l’architecte Clemens Holzmeister avec vue sur le Grossglockner.

* Billets Hochtor (2503 m) le point culminant de la route et en même temps la frontière entre Salzbourg et la Carinthie. Aux alentours, des sentiers pédagogiques suivent les anciennes routes commerciales des porteurs celtes, romains et alpins.

* Centre d’accueil Franz-Josef-Höhe (2369 m) expositions interactives sur le thème montagnes et glaciers.

* Edelweisspitze (2 517 m) le virage étroit de la route principale est pavé de têtes de chat. Les voitures venant en sens inverse doivent se lâcher. Il y a une belle vue depuis le parking du haut.

Euphorie cycliste

Outre les cyclistes, Grossglockner High Mountain Road est également populaire auprès des cyclistes. Chaque matin, des dizaines d’amateurs de vélo de route et de cyclotourisme sortent du village de Bruck (755 m) avec beaucoup de difficulté. Leur destination est généralement Edelweissspitze (2517 m), d’où ils reviennent. En plus des 26 tours numérotés, il y a un gradient de 12 %. La voiture dépasse alors non seulement dans les virages, mais aussi dans les lignes droites. Les cyclistes ne paient pas de péage sur la route.

INFORMATIONS: Grossglocknestrasse