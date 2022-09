Durant les premiers jours de septembre, un sujet insolite domine la France : le barbecue comme symbole d’une masculinité malsaine. La dispute a été lancée par la politicienne et membre du parti européen Ecologie – Vert (EELV) Sandrine Rousseau, qui, dans une tentative d’attirer l’attention sur l’impact de la consommation de viande sur le climat, a déclaré que la France devrait « changer de mentalité pour que manger le steak préparé sur le gril n’est pas un symbole de virilité ». . Citant des statistiques, l’ancien universitaire a déclaré qu’au pays de l’entrecôte et du bœuf bourguignon, les hommes mangent deux fois plus de viande rouge que les femmes. Les jours suivants, au cours desquels les réseaux sociaux ont été remplis d’opinions sur la déclaration inhabituelle de l’homme politique de 50 ans.

Par exemple, le serveur attire l’attention sur un étrange débat français France24mais aussi l’Amérique, par exemple L’heure de New York. Ils disent que l’EELV essaie d’utiliser des années de catastrophes liées au climat, des sécheresses sévères aux incendies massifs en France, pour attirer l’attention sur le changement climatique. Entre autres choses, Rousseau a tenté de convaincre les Français de changer leurs habitudes alimentaires.

« En fait, réduire la consommation de viande est la mesure la plus efficace contre le changement climatique d’un point de vue personnel, encore plus efficace que les voitures », déclare l’autoproclamée « écoféministe ». « J’en ai assez… Qu’est-ce qu’on est prêt à faire ? Nous venons de passer un été où nous avons vu pour la première fois l’impact réel du changement climatique, et que sommes-nous prêts à faire ? » Il a demandé.

Les hommes mangent plus de viande

Depuis, tout le monde a envie d’aborder le sujet de la pâtisserie, et pas seulement les débats habituels sur Internet. « Assez d’accuser notre peuple de faire tout ce qui est possible. Arrêtez de ‘démêler’ notre peuple. Arrêtez avec les fantasmes de Rousseau », a écrit la députée d’extrême droite Nadine Moranová sur Twitter.

a suffit d’accuser nos garçons de tout ! Stop à la « déconstruction » de nos hommes ! arrêt aux délires de Rousseau https://t.co/K41hPRoVkw — Nadine Morano (@nadine__morano)

27 août 2022

Le législateur de droite Julien Odoul a soutenu que « depuis des temps immémoriaux, la masse musculaire des hommes signifiait qu’ils mangeaient plus de viande (protéines) que les femmes. Ce n’est pas du ‘virilisme’, c’est la nature », a-t-il déclaré. Par provocation, il a déclaré plus tard qu’il poursuivrait un « régime Cro-Magnon à base de viande française », faisant référence à des peintures de troglodytes préhistoriques découvertes dans le sud-ouest de la France.