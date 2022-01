Griezmann brille alors que la France bat la Finlande en qualifications

L’attaquant Antoine Griezmann a joué le rôle d’un sauveur pour aider la France à mettre fin à une séquence de cinq matches sans défaite en battant la Finlande 2-0 mardi (7) dans son match du groupe D pour les éliminatoires de la Coupe d’Europe du monde.

Bon jeu! La France s’est imposée 2-0 contre la Finlande grâce à deux buts de@AntoGriezmann !! Fou public à Lyon#FiersdetreBleus #FRAFIN pic.twitter.com/VyvIZOangX – Equipe de France (@equipedefrance) 7 septembre 2021

Griezmann a marqué un but à chaque mi-temps après la concrétisation de son partenariat avec Karim Benzema et place l’équipe française en tête du groupe avec 12 points après six matchs joués.

La Finlande, qui a réalisé une belle première mi-temps, est troisième avec cinq points mais compte deux matchs de moins que la France.

La Bosnie a trois points et est quatrième avec quatre matchs disputés, après un nul 2-2 avec le Kazakhstan, dernier classé, qui a également trois points. L’Ukraine est deuxième du groupe avec cinq points et quatre matchs joués.

« Même si nous n’étions pas parfaits, nous avons fait preuve de détermination et avec cela vient une qualité plus technique », a déclaré le sélectionneur français Didier Deschamps. « Nous sommes plus confiants, cela nous ressemble plus. C’est un résultat très important pour nous, maintenant nous devons terminer le travail en novembre », a déclaré l’entraîneur.

Griezmann compte désormais 41 buts pour son pays et est devenu le troisième meilleur buteur de l’histoire de la France, avec Michel Platini.