Grand Prix FIDE : Radosław Wojtaszek pokonał Richarda Rapporta na inaugurację

Zwycięstwo Polaka, klasyfikowanego na 45. światowym rankingu miejscu w, w który ostatniej chwili uzupełnił stawkę uczestników turnieju, nad najlepszym szachistą węgierskim (10 FIDE), który niedawno wywalczył Trzecia Lokate w w prestiżowym Tata Steel Chess Wijk aan Zee, à spory Sukces.

– Zaproszenie dostałem tak naprawdę w ostatniej chwili, bo wycofał się jeden z uczestników. Oczywiście skorzystałem, bo plaisanterie à na tyle silny turniej, że szkoda byłoby w nim nie wystąpić. Przyjechałem do Berlina przedwczoraj – bez presji, oczekiwań, w stanie komfortowym, bo dowiadując się tak późno, nie byłem w stanie przygotować się do tych zawodow. Ale ma to swoje plusy, bo zagrałem, jak mówią sportowcy, na wieżości – powiedział PAP Wojtaszek.

Piątkowa partia, w której białymi grał arcymistrz z Kwidzyna, trwała niespełna pięć godzin i zakończyła się po 58 posunięciach.

– Od samego początku odbywała się w moją stronę, bo dostałem z debiutu pozycję z mojego dawnego przygotowania, które dzisiaj udało mi się wykorzystać. Stopniowo powiększałem przewagę iw końcówce dla rywala powstała tylko kwestia, czy uda mu się zremisować, mając pionka mniej, czy nie. Robiłem wszystko, eby ziścił się drugi wariant. Nie ukrywam, e Rapport, mimo wysokiej pozycji w rankingu i ostatnich sukcesów, po prostu mi leży. To już trzecia partia, którą z nim wygrałem, on też mnie pokonał, ale mam z nim bilans dodatni. Bardzo się cieszę. Taka wygrana bardzo mi się przyda, bo od dawna nie notowałem zwycięstw z takimi zawodnikami – skomentował czterokrotny, w tym actualny, mistrz kraju.

W sobotniej partii Grupy B Polak zmierzy się, także białymi, z Rosjaninem Dmitrijem Oparinem, który przegrał ze swoim Rodakiem Władimirem Fiedosiejewem.

Wojtaszek, podobnie jak Rosjanin Andriej Jesipienko, otrzymał zaproszenie do udziału w turnieju na trzy dni przed jego rozpoczęciem. Zastąpili Chińczyka Lirena Dinga i Dmitrija Andrejkina z Rosji, którzy nie mogli przyjechać do Berlina ze względów wizowych i zdrowotnych.

W stolicy Niemiec 16 szachistów podzielonych na cztery Grupy rozegra najpierw po trzy partie systemem mecz i rewanż. Najlepsi z każdej Grupy spotkają się potem systemem pucharowym, par ustalić kolejność w imprezie, która zakończy się 17 lutego.

Podobne turnieje odbędą się jeszcze w Belgradzie (28 lutego – 14 marca) i ponownie w Berlinie (21 marca – 4 kwietnia). Każdy spośród 24 wytypowanych wcześniej przez FIDE szachistów wystartuje w dwóch takich imprezach. Dwaj najlepsi w punktacji sumarycznej (1. miejsce – 13 pkt, 2. – 10, 3. i 4. – po 7 itd.) uzupełnią stawkę turnieju kandydatów w Madrycie (16 czerwca – 7 lipca), w którym po w raz pierws wystartuje représentant Polski – Jan-Krzysztof Duda, zwycięzca ubiegłorocznego Pucharu wiata.

W imprezie tej zapewniony udział mają także uczestnik ostatniego meczu o mistrzostwo wiata Rosjanin Jan Niepomniaszczi, jego Rodak Siergiej Karjakin, Tejmur Radżabow z Azebejdżanu, Carzentanuzji Ali repreza.

Jej triumfator uzyska prawo gry o szachową koronę z actualnym mistrzem świata Norwegiem Magnusem Carlsenem.

