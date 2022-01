Gran Turismo 7, la bombe de Sony : quelqu’un ne sera pas content

Gran Turismo 7 est là pour PlayStation 4 et PlayStation 5. Sony a fait une annonce très sensationnelle : quelqu’un ne sera pas content de la nouvelle.

Les prochains jeux vidéo pourraient lancer plus épais jamais fabriqué par Sony. Toutes les consoles PS4 et PS5 ne seront pas en mesure de gérer les spécifications du jeu, ce qui met en péril toute l’expérience GT7. Voyons immédiatement de quoi il s’agit et comment essayer de résoudre le problème.

Tout est prêt pour la sortie attendue Grand Tour 7. Cette premier jour nous sommes le 4 mars, mais le jeu peut déjà être précommandé pour sécuriser votre copie (physique ou numérique). Le titre peut être joué sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Mais il y a des nouvelles qui n’excitent pas du tout tout le monde, à savoir espace minimum requis dans la mémoire de la console pour l’installation du jeu. 110 Go c’est vraiment une dimension inédite, officialisée par Sony avec une mise à jour publiée sur le PlayStation Store, comme l’a noté Voxel jouant.

Le Store ne fait pas de différence entre la PS4 et la PS5, nous ne savons donc toujours pas s’il y aura une différence entre les deux consoles. Habituellement, le poids du jeu ne dépasse pas 40 Go, atteignant plus de 100 Go au fil du temps (et avec les mises à jour nécessaires). Ici, la question se pose : l’espace minimum de 100 Go requis augmentera-t-il comme avec les titres précédents ? Il n’est pas clair si patch du premier jour (pour améliorer les performances, corriger les bugs et inclure de nouveaux éléments).

Gran Turismo 7 : fonctionnalités et actualités du jeu vidéo

Aperçu du jeu. Gran Turismo 7 rassemble les meilleures fonctionnalités d’un véritable simulateur de conduite. Que vous soyez un coureur compétitif ou occasionnel, un collectionneur, un tuner, un concepteur de livrée ou un photographe, trouvez votre ligne avec une incroyable collection de modes de jeu préférés des fans comme GT Campaign, Arcade et Driving School.

Avec la réintroduction du légendaire mode de simulation GT, achetez, réglez, faites la course et vendez pour vous frayer un chemin à travers une campagne solo enrichissante en débloquant de nouvelles voitures et de nouveaux défis. Et si vous aimez vous comparer aux autres, perfectionnez vos compétences et concourez en mode GT Sport.

Avec plus de 420 voitures disponibles par Brand Central et les concessionnaires de voitures d’occasion depuis le premier jour, Gran Turismo 7 recrée l’apparence des moteurs classiques et des supercars de pointe avec des détails inégalés. Chaque voiture se comporte différemment et se sent unique lorsque vous la dépassez 90 parcours dans des conditions météo dynamiques, y compris parcours classique Historique des GT.

Questions fréquemment posées

PlayStation a publié les questions et réponses les plus fréquemment posées. Voici un bref récapitulatif : GT 7 sortira et sera disponible pour jouer à partir du 4 mars 2022 sur les deux consoles PS4 et PS5.

Les joueurs qui ont acheté Édition standard Gran Turismo 7 sur PS4 pourra être mis à niveau vers une version numérique pour PS5 moyennant des frais supplémentaires. Les joueurs qui ont acheté la version disque PS4 auront besoin d’une console PS5 avec un lecteur de disque pour passer à la version numérique PS5. Les disques de jeu PS4 ne peuvent pas être utilisés avec PlayStation 5 Édition numérique. Le jeu sera disponible dans les langues suivantes: arabe, portugais brésilien, tchèque, néerlandais, anglais britannique, anglais américain, français, allemand, grec, italien, japonais, coréen, espagnol mexicain, polonais, portugais, russe, chinois simplifié, espagnol, thaï, chinois traditionnel et turc.