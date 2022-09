Grâce au réchauffement climatique, les raisins sont cultivés dans les décharges du nord de la France

Il y a dix ans, la vigne y était cultivée et en 2018, les premières bouteilles de vin de Charbonnay ont été mises en vente. C’est un jeu de mots qui cache des références au célèbre cépage chardonnay et au mot « charbon », le mot français pour le charbon. photo illustration

Oubliez la randonnée ou le ski, la dernière tendance dans les décharges couvrant le paysage industriel du nord de la France est la culture de la vigne, écrit Reuters. Cette activité est rendue possible par la hausse des températures causée par le changement climatique.

Les fermetures d’exploitations minières dans un bassin houiller s’étendant sur des dizaines de kilomètres à l’ouest de la frontière belge ont aggravé le déclin économique du Pas-de-Calais à la fin du XXe siècle. Aujourd’hui, la halde locale des résidus est un point focal des initiatives de tourisme durable et un symbole de la renaissance du département.

Il y a dix ans, la vigne y était cultivée et en 2018, les premières bouteilles de vin de Charbonnay ont été mises en vente auprès des habitants et des petits commerçants. Il s’agit d’un jeu de mots qui contient des références à la variété bien connue de chardonnay et au mot « charbon », qui est le mot français pour le charbon.

Grâce à la chaleur de cette année, moins intense dans le nord de la France que dans le sud, la production devrait tripler par rapport aux dix hectolitres produits en 2021. Mais par rapport aux 45,6 millions d’hectolitres attendus au niveau national, cela reste un nombre négligeable. Un hectolitre équivaut à 100 litres ou 133 bouteilles de vin standard.

Le viticulteur Olivier Pucek a déclaré que le climat dans une partie de la France que de nombreux Français considèrent comme stérile et sombre a entravé la croissance du raisin. Selon lui, cela va bientôt changer. « La chaleur estivale est devenue plus propice au travail dans les vignes », a-t-il déclaré à Reuters dans une décharge à Haillicourt, à environ une heure de route au sud de la ville portuaire de Calais.

« Je suis sûr que les gens qui travaillent dans les mines seront contents qu’on puisse faire du vin dans ce dépotoir, et c’est un super endroit », a déclaré Henri Jammet, qui travaille aussi sur le vignoble, où les raisins sont vendangés à la main.

Dans la ville voisine de Charleroi, un deuxième vignoble est planté sur un terril. En Belgique voisine, les vignes plantées en 2019 produiront leurs premières bouteilles l’année prochaine. L’UNESCO a inscrit le bac à charbon sur la liste du patrimoine mondial il y a dix ans.