GPA: les députés discutent des pièges émotionnels et juridiques

La gestation pour autrui est inconnue en République tchèque. Cependant, en même temps, ce sont des questions qui ne sont pas expressément autorisées, réglementées ou interdites. Certains avocats sont d’avis que la maternité de substitution n’étant pas expressément interdite par la loi, elle est autorisée. Depuis plusieurs mois, les politiques mènent de longs débats avec des experts sur la façon de combler ce vide juridique, s’il y en a et comment peut-on imaginer une mère porteuse en République tchèque.

Nous allons vous rappeler ce qu’est vraiment la gestation pour autrui. Le principe de base est de retirer le matériel biologique des couples qui ne peuvent pas avoir d’enfants pour des raisons de santé. L’ovule fécondé est ensuite placé dans l’utérus de la mère porteuse, qui porte l’enfant, puis accouche et permet aux parents génétiques d’adopter l’enfant.

Bien que le processus semble assez simple et devrait principalement être une méthode de traitement et de résolution de l’infertilité du partenaire, dans la pratique, de nombreux problèmes se sont posés, dont les politiciens, médecins et avocats tchèques discutent maintenant, et cherchent donc des moyens d’organiser les mères porteuses dans notre pays.

S’occuper des enfants

Le principal problème avec la maternité de substitution est qu’elle doit être gratuite et donc fondamentalement un acte samaritain pour un couple infertile. Cependant, la pratique est différente. Là où il était possible de « commander » des mères porteuses, le commerce d’enfants également nés dans d’autres pays a prospéré. les serveurs Liste des messages par exemple, il a révélé que 30 enfants ordonnés naissent chaque année ici à Prague.

« Une femme étrangère a pris l’embryon des vrais parents biologiques, les enfants sont nés à Prague et ici ils sont également officiellement enregistrés en tant que père – un » acheteur « préétabli qui emmènera l’enfant », écrit-il dans un article dans lequel il parle d’une clinique ukrainienne qui envisage Prague comme destination. De plus, les clients étaient très souvent des couples homosexuels ainsi que des hommes seuls, comme l’a ajouté le serveur. Un tel enfant coûte 60 000 euros. C’est en fait un déni total de ce que signifie une mère porteuse – c’est-à-dire aider un couple infertile.

La législation peut donc aider à comprendre comment la maternité de substitution est perçue, qui peut être cliente, quels droits ont les mères porteuses et quels enfants eux-mêmes ont.

Lors d’une table ronde sur le parquet de la DPR, Markéta était présent Novakova de l’Institut parlementaire, comment les autres pays perçoivent les mères porteuses. Par exemple, la gestation pour autrui est totalement interdite en France, en Italie et en Espagne. La Belgique, le Danemark, les Pays-Bas, l’Irlande et le Royaume-Uni ont plusieurs lois. Et autorisé avec d’importantes modifications en Grèce et à Chypre. Dans chaque état, les arrangements sont différents et à certains endroits un peu ou plus. Mais ils ont une chose en commun – ce n’est pas une chose commerciale et c’est un service gratuit.

En termes simples, une femme ne devrait pas se proposer comme mère porteuse et exiger uniquement le paiement des dépenses liées à la grossesse pour porter et accoucher. Cela a également été mentionné par les avocats lors de la table ronde. Ainsi, le partenaire donneur d’ordre peut payer les dépenses de la femme, par exemple pour le voyage, les vitamines, les suppléments, les vêtements, etc. Mais pas pour le travail proprement dit et les naissances ultérieures.

« Dans le cadre de la procédure de GPA, il est inacceptable que la GPA soit rémunérée pour porter un enfant et lui confie ensuite la garde de celui-ci à des fins d’adoption, car ce serait un acte criminel. La mère porteuse a droit au remboursement de la frais encourus. » c’est aussi écrit sur le site tchèque Clinique de Zlin pour l’insémination artificielle, où la gestation pour autrui est abordée.

Suivant l’exemple d’autres États et les recommandations des médecins tchèques, la clinique de Zlín souligne également qu’elle ne sert en aucun cas de médiation aux mères, et que leurs raisons de continuer à être mères sont simplement des raisons médicales évidentes. C’est-à-dire l’infertilité du partenaire – par exemple, due au fait que la femme n’a pas d’utérus, etc.

Aide aux couples homosexuels ? Peut-être pas en République tchèque

Ceux qui en ont discuté lors de la table ronde ont convenu qu’un gros problème pour l’avenir de la législation serait de savoir qui pourrait être le client. mère porteuse. C’est-à-dire qui est entré dans la clinique avec une femme de soutien qui a proposé de porter et d’accoucher de l’enfant.

Selon la recommandation, le client doit être un couple infertile avéré de nationalité tchèque. La mère porteuse doit également être originaire de la République tchèque. Le matériel biologique doit alors provenir des deux parents, sinon, comme l’a souligné Simona Jirsová du Centre de procréation assistée lors de la table ronde, une autre personne, à savoir le donneur, intervient dans tout le processus. Nous soulignons qu’il s’agit d’une proposition préliminaire esquissée par des experts.

« Ce n’est pas encore le moment de parler de propositions spécifiques, mais de savoir s’il faut le couper. Et je suis enclin à dire oui. » un député et un avocat ont commenté lors d’une réunion avec des experts Alès Duffek (KDU-ČSL). À son avis, avoir une discussion indéfinie n’aiderait pas, et il est reconnaissant qu’il y ait aussi un débat rationnel sur des sujets hautement émotionnels. « Le débat fonctionne pour que lorsqu’une proposition apparaît, tout soit pris en compte », a ensuite souligné la députée Nina Nováková (KDU-ČSL), qui a accueilli la table ronde pour la deuxième fois cette année.

Problèmes d’adoption et d’amour

Il sera très important dans le cadre juridique de veiller à ce que les parents génétiques adoptent un enfant, l’acquièrent et aient tous les droits. Dans le vide législatif, peut-être que maintenant la mère porteuse a en fait changé d’avis sur l’adoption et la garde de l’enfant. Par exemple, dans l’ordre juridique actuel, la mère de l’enfant est celle qui donne naissance à l’enfant.

Ils l’ont fait à l’étranger, où selon le contrat, le donneur d’ordre est considéré comme le parent. De plus, le contrat a été conclu avant même la conception elle-même. Dans ce contexte, il est également important que le donneur d’ordre et la mère porteuse soient idéalement originaires du même pays. Et c’est aussi à cause d’éventuels problèmes d’acquisition de la citoyenneté, etc. Il est très difficile d’importer des nouveau-nés en dehors des frontières nationales.

En plus des questions juridiques, les questions psychologiques sont également abordées plus en profondeur. Et il s’agit de l’âme de la mère porteuse, mais aussi de l’enfant elle-même. Un examen psychologique de substitution devrait être indispensable pour s’assurer qu’elle n’a pas de conséquences mentales extrêmes. Après tout, la grossesse est une terrible attaque non seulement pour le corps, mais aussi pour le psychisme.

De plus, une femme enceinte établit inconsciemment et consciemment une relation avec l’enfant dans le ventre de sa mère, comme l’a souligné la psychologue Lenka Šulová lors de la table ronde. « La période prénatale fait partie de l’interaction familiale. Il s’avère que, d’après les recherches des 20 dernières années, c’est vraiment la vie cachée de l’enfant à naître. Il y a une communication avec la mère et le père, et il y a aussi une communication biochimique qui a lieu « , dit l’expert.

Šulová a souligné qu’un enfant né d’une mère porteuse le chercherait, même avec du son. Par conséquent, il est nécessaire de penser au bien-être des enfants nés de cette manière et s’ils ne connaîtront pas à l’avenir des problèmes qu’ils transporteront à l’âge adulte à partir de la période prénatale. Semblable aux enfants abandonnés, non désirés ou adoptés. Les discussions sur la protection de l’enfance se sont mêlées à presque tous les sujets de la table ronde.