Goulashfest à Valašské Meziříčí proposera plus de 30 types de gulai

L’événement sera agrémenté d’un concours du plus gros mangeur et du meilleur curry. Plusieurs groupes musicaux joueront également pour les visiteurs. Le Goulashfest se tiendra du jeudi 14 juillet au samedi 16 juillet au stade d’été, a déclaré aujourd’hui à TK Jakub Mikuš, porte-parole de la mairie de Valašskomeziříč.

Les premiers convives pourront déguster le goulasch le jeudi à partir de 10h00. « En plus du goulasch classique de bœuf et de porc, le goulasch de cerf, de chevreuil, de daim, de sanglier, de Szeged, d’éleveur, d’abattoir, mexicain, tendre de poulet ou de veau sentira bon aussi. Même les végétariens ne seront pas déçus, le curry de cacahuète , du soja ou des champignons seront également préparés », a déclaré le chef du festival Petr Zahradníček.

Les organisateurs préparent deux compétitions traditionnelles pour les participants de l’événement. Le vendredi, à 18h00, les volontaires du public s’affronteront dans un concours de consommation de curry chronométré. Un jour plus tard, également à 18h00, l’annonce du concours du meilleur curry de Valašskomeziříčský était à l’ordre du jour. Les chefs amateurs et professionnels de la ville et d’ailleurs pourront participer au concours.