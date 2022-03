Google condamné à 2 millions d’euros d’amende pour fraude commerciale

« Nous regrettons la décision du Tribunal de Commerce de Paris et nous en prenons acte. Android et Google Play offrent aux développeurs plus de choix que les autres plateformes et la possibilité de toucher un public plus large », commente Google dans un communiqué transmis au quotidien Le Figaro.

Google a été assigné en 2018 par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) suite à une décision du ministre français de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire. Face aux tensions entre la France et les Etats-Unis sur la taxation des géants de l’internet et les importations d’acier et d’aluminium, Le Maire a annoncé que l’Etat français avait l’intention de poursuivre Google et Apple pour « délits commerciaux ».