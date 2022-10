Goodyear a dû verser 1,6 milliard à l’inventeur tchèque. Il adapte ses idées

La société américaine Goodyear Tire & Rubber doit verser à l’inventeur tchèque František Hrabal 65 millions de dollars (1,6 milliard de couronnes), a déclaré lundi un tribunal américain. La dispute autour de l’idée de Hrabal de fabriquer ses propres pneus gonflés, rapporte Law360, un site spécialisé dans le contentieux des affaires.

Selon le tribunal, la société a pris cinq secrets commerciaux à l’inventeur et à sa société Coda Development, a déclaré le PDG de Coda, Jan Martínek, à TK. Le jury a jugé que Goodyear avait agi de mauvaise foi.

Coda a poursuivi Goodyear et son ancien ingénieur Robert Benedict en 2015. La société tchèque a déclaré que Hrabal avait rencontré des employés de Goodyear en janvier et juin 2009 au sujet de la possibilité de travailler ensemble et de mettre ses idées en production.

Le manufacturier américain de pneus a signé un accord de non-divulgation, selon lequel il ne pouvait utiliser les connaissances de ses employés que s’il concluait un partenariat avec une entreprise tchèque. Mais cela n’est jamais arrivé.

Mais Benedict a tiré les leçons de la réunion et a commencé à s’appuyer sur elle dans l’espoir qu’elle générerait des centaines de millions de dollars de bénéfices pour Goodyear dans les années à venir, a déclaré Coda. Selon lui, Goodyear a également reçu deux brevets basés sur les idées de Hrabal.

Le procès n’est pas encore terminé. Coda a demandé au tribunal d’attribuer le nom de Hrabal aux deux brevets. Il a également demandé une injonction interdisant à Goodyear d’utiliser les informations qui, selon la société tchèque, ont été volées.

Au cœur du processus, selon les représentants légaux de Coda, se trouve le fait qu' »une entreprise locale a pris les idées des petits gens et les a revendiquées comme les siennes ». Goodyear s’est défendu en disant que les secrets commerciaux de Hrabal avaient été divulgués dans des demandes de brevet, des déclarations publiques et des présentations.

La technologie des roues autogonflantes assure un gonflage automatique du pneu, qui contient une mini pompe. Ce système est entraîné par l’énergie générée par les roues en rotation. Le conducteur n’a pas besoin de vérifier la pression des pneus.