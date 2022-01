Golden Globes 2022 | Consultez la liste des lauréats

Les Golden Globes sont responsables du début de la tristement célèbre et très attendue saison des récompenses, qui a toujours lieu le premier week-end de l’année et se termine avec les Oscars deux mois plus tard. Avec sa popularité en baisse, 2022 devrait tomber à l’eau (ou du moins l’espère-t-elle, la Hollywood Foreign Press Association) : pas d’invités, pas d’hôtes et pas de diffusion. Cependant, les gagnants sont toujours là.

La principale nouveauté et le point culminant du numéro de cette année a été la production de HBO, qui a fini par remporter plusieurs prix. Le piratage e Succession dominent respectivement les catégories comédie et drame, tandis que Netflix entre dans la catégorie cinéma avec Attaque de chien e Cochez… cochez… BOUM !. Une autre surprise a été la statue de Mj Rodriguez pour Pose, a marqué l’histoire en tant que première actrice transgenre à recevoir un prix aux Golden Globes.

Le reste des nominations peut être vu dans la liste ci-dessous, avec les gagnants surlignés en gras :

Succession, surprise 2021 présentée aux Golden Globes (Image: Handout/HBO)

Liste complète des gagnants du Golden Globe 2022

Meilleure série dramatique

Lupin

Émission du matin

Pose

6 ronde

Succession

Meilleur acteur dans une série dramatique

Brian Cox — Succession

Lee Jung-jae — Tour 6

Billy Porter – Pose

Jeremy Strong — Succession

Omar Sy – Lupin

Meilleure actrice dans une série dramatique

Uzo Aduba – Sous Soins

Jennifer Aniston — Émission du matin

Christine Baranski — Bon combat

Elizabeth Moss — Le conte de la servante

Mj Rodriguez — Pose

Hacks est le point culminant d’une série comique aux Golden Globes (Image: Disclosure/HBO)

Meilleure série comique

Grand

Le piratage

Seul le meurtre dans les bâtiments

Chien de réservation

Ted Lasso

Meilleur acteur dans une série comique

Anthony Anderson — Noir-ish

Nicholas Hoult — Le Grand

Steve Martin – Seul le meurtre dans le bâtiment

Martin Short – Meurtre de bâtiment seulement

Jason Sudeikis — Ted Lasso

Une fois de plus, Jason Sudeikis a remporté un Golden Globe pour Ted Lasso (Image: Handout / Apple TV)

Meilleure actrice dans une série comique

Hannah Einbinder — Hacks

Elle Fanning — La grande

Issa Rae – Dangereux

Tracee Ellis-Ross — Noir-ish

Jean Smart — Hack

Les meilleures mini-séries, anthologies ou téléfilms

ivre

Impeachment : l’histoire du crime américain

Serviteur

La jument d’Easttown

Métro

Subway a également remporté son Golden Globe (Image : Disclosure/Prime Video)

jeMeilleur acteur dans une mini-série, une anthologie ou un téléfilm

Paul Bettany — WandaVision

Oscar Isaac — Scène du mariage

Michael Keaton — Dopesick

Ewan McGregor — Halston

Tahar Rahim — Serpent

Meilleure actrice dans une mini-série, une anthologie ou un téléfilm

Jessica Chastain — Scène du mariage

Cynthia Ervio — Génie : Aretha

Elizabeth Olsen — WandaVision

Margaret Qualley – femme de chambre

Kate Winslet — Jument d’Easttown

Mare of Easttown a également remporté son Golden Globe (Image: Handout/HBO)

Meilleur acteur dans un second rôle à la télévision

Billy Crudup — Émission du matin

Kieran Culkin — Succession

Mark Duplass — Émission du matin

Brett Goldstein — Ted Lasso

Oh Yeong-su — Tour 6

Meilleure actrice dans un second rôle à la télévision

Jennifer Coolidge — Lotus blanc

Kaitlyn Dever — Dopesick

Andie McDowell — Femme de ménage

Sarah Snook — Succession

Hannah Waddingham — Ted Lasso

Un autre pour Netflix : Oh Yeong-su charge sa statue pour le Round 6 (Image : Handout/Netflix)

Meilleurs films dramatiques

Belfast

Au rythme du coeur

Danube

Roi Richard : Créer des champions

Attaque de chien

Meilleur réalisateur au cinéma

Kenneth Branagh — Belfast

Jane Campion — Attaque de chien

Maggie Gyllenhaal — La princesse perdue

Steven Spielberg – Amour, Grand Amour

Denis Villeneuve – Danube

L’Attaque des chiens est le meilleur film dramatique aux Golden Globes (Image: Disclosure/Netflix)

Meilleur acteur dans un film dramatique

Mahershala Ali — Chanson de l’oie

Javier Bardem — Devenez Ricardos

Benedict Cumberbatch — Attaque de chien

Will Smith — King Richard : créer des champions

Denzel Washington — La tragédie de Macbeth

Meilleure actrice dans un film dramatique

Jessica Chastain — Les yeux de Tammy Faye

Olivia Colman — La princesse perdue

Nicole Kidman — Devenir Ricardos

Lady Gaga – Maison Gucci

Kristen Stewart — Spencer

Meilleure comédie ou film musical

Cyrano

Ne cherchez pas

Pizza Réglisse

Tic, Tic… Boum !

Amour, grand amour

Amor, Sublime Amor a remporté un Golden Globe dans un film, une comédie ou une comédie musicale (Image: Disclosure / 20th Century Studio)

Meilleur acteur dans un film, une comédie ou une comédie musicale

Leonardo DiCaprio – Ne lève pas les yeux

Peter Dinklage — Cyrano

Andrew Garfield — Tic, Tic… Boum !

Cooper Hoffman — Pizza Réglisse

Anthony Ramos — Dans le quartier de New York

Meilleure actrice dans un film, une comédie ou une comédie musicale

Marion Cotillard – Annette

Alana Haim — Pizza Réglisse

Jennifer Lawrence – Ne lève pas les yeux

Emma Stone — Cruella

Rachel Zegler — Amour, grand amour

Andrew Garfield est le meilleur acteur dans une comédie musicale pour Tick…tic…BOOM ! (Image : Divulgation / Netflix)

Meilleur acteur dans un second rôle dans un film

Ben Affleck — Bar Tender

Jamie Dornan — Belfast

Ciarán Hinds — Belfast

Troy Kotsur — Au rythme du cœur

Kodi Smit-McPhee – Attaque de chien

Meilleure actrice dans un second rôle dans un film

Caitriona Balfe – Belfast

Ariana DeBose – Amour, grand amour

Kirsten Dunst — Attaque de chien

Aunjanue Ellis — King Richard : créer des champions

Ruth Negga — Identité

Meilleur scénario au cinéma

Paul Thomas Anderson — Pizza Réglisse

Kenneth Branagh — Belfast

Jane Campion — Attaque de chien

Adam McKay — Ne lève pas les yeux

Aaron Sorkin — Devenir Ricardos

Belfast remporte un Golden Globe du meilleur scénario dans un film (Image: Handout/Universal Pictures)

Meilleure bande originale de film

Alexandre Desplat — Chronique française

Germaine Franco – Charme

Jonny Greenwood — Attaque de chien

Alberto Iglesias – Mère parallèle

Hans Zimmer – Duna

Meilleure chanson originale dans un film

« Be Alive » – ​​​​Beyoncé (King Richard : Raising Champions)

« Deux chenilles » – Sebastian Yatra (Charme)

« Down to Joy » – Van Morrison (Belfast)

« Here I Am (Singing My Way Home) » – Jennifer Hudson (sincèrement)

« Pas le temps de mourir » – Billie Eilish (007 – Pas le temps de mourir)

Meilleur film international

Compartiment numéro 6

Conduire ma voiture

la main de Dieu

Un héro

Mère parallèle

Meilleur film d’animation Encanto aux Golden Globes 2022 (Image: Disclosure / Disney)

Meilleurs films d’animation