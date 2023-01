GLOSSAIRE : Que pouvons-nous faire pour faire du français une langue plus largement enseignée en République tchèque ? | Blogues et commentaires | Potins | Potins de Liberec

La semaine dernière a apporté deux nouveaux événements à ZBrus. La première a été la première réunion de la sous-commission d’appui à la démocratie et aux droits de l’homme du PS CR, que j’ai eu l’honneur de présider. Le ministre des Affaires étrangères Jan Lipavský est également venu soutenir la réunion, qui a d’abord exprimé son souhait que la sous-commission devienne un partenaire important du ministère des Affaires étrangères de la République tchèque. Une autre invitée, Klára Šimáčková – Laurenčíková, représentante du gouvernement pour les droits de l’homme, a présenté de nombreuses informations intéressantes sur la sous-commission.

L’Union européenne telle que nous la connaissons aujourd’hui trouve ses racines dans plusieurs accords signés après la Seconde Guerre mondiale. Mais quelle est sa forme actuelle, quelle influence a-t-il eu sur la vie des citoyens des vingt-sept États membres, et de quoi parle-t-on au Parlement européen, au Conseil ou à la Commission ? Ce n’est pas tout à propos de la nouvelle colonne ZBrus.

Je considère que le deuxième nouvel événement de ZBrusa est la rencontre entre le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez à Barcelone pour signer le traité historique d’amitié et de coopération, qui a la même portée et la même ambition que l’accord franco-allemand d’Aix-la-Chapelle.

Le sommet s’est accompagné d’une réunion conjointe entre les gouvernements espagnol et français, la première du genre. Entre autres, ils ont convenu d’essayer de renforcer l’enseignement partagé des langues. Actuellement, l’espagnol est la deuxième langue la plus étudiée en France après l’anglais et inversement.

Cela m’a fait réfléchir à ce que nous pouvons faire pour faire du français une langue plus largement enseignée en République tchèque. Selon les statistiques, la France est même derrière l’Italie et la Pologne. Dans le même temps, suite à la sortie du Royaume-Uni de l’UE, le français est devenu la langue dominante dans les institutions bruxelloises. L’Allemagne et la France sont les plus grandes économies et les pays de l’UE les plus peuplés. Et la France au centre n’est plus seulement un lien géographique mais aussi politique entre l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie. Une possibilité consiste à soutenir l’expansion des établissements d’enseignement français du type Alliance française vers d’autres endroits de la République tchèque. J’espère avoir bientôt de bonnes nouvelles dans ce sens.