Glossa : La crise est en cours, les âmes déclinent

La campagne couronnée de succès et prestigieuse « Je les contacte tous les mois » de l’organisation Loono a récemment survolé notre pays. Il a fait prendre conscience que nous devions vérifier régulièrement nos seins et nos testicules pour détecter les tumeurs dès le début. Certains d’entre nous sont habitués et incluent des rituels de palpation préventive dans leur propre routine de soins de santé.

Pourquoi les Tchèques n’ont-ils pas l’habitude de « s’ouvrir » régulièrement à eux-mêmes ? C’est une question. Très probablement, nous vivons encore dans la pensée que les problèmes mentaux doivent être cachés et honteux. Ou qu’il n’y a personne et aucun moyen de nous aider avec lui. Mais une chose est indéniable :

Selon des données récemment publiées, les taux de dépression et d’anxiété ont augmenté de 25 % au cours de la seule première année de la pandémie. Si nous additionnons le nombre de diagnostics antérieurs par rapport aux problèmes croissants dans notre pays et dans le monde, nous arrivons à une conclusion assez simple : la santé mentale des gens est – c’est un euphémisme – en train de dépérir.

Et les perspectives d’amélioration sont plus minces que jamais. Les psychologues n’ont pas de rendez-vous gratuits. Les temps d’attente pour les adultes et les enfants sont lamentables. Dans le même temps, nous ne sommes qu’au début d’une période difficile, qui a été déclenchée par le coronavirus et qui est maintenant durement touchée par la guerre en Ukraine, d’énormes hausses de prix et une crise énergétique qui s’intensifie.