Les exigences des électeurs vis-à-vis des candidats à la présidence ont tendance à varier. Certains mettent l’accent sur la perspicacité culturelle et l’alphabétisation. Il pourrait donc être gêné par le fait qu’Andrej Babi est dans une interview en direct je ne peux pas recommander aucun des livres qu’il avait lus depuis des années.

Des critères moins extravagants concernent l’intégrité. Par exemple, cela signifie (mais seulement dans la version la plus légère) que le candidat potentiel n’a aucun lien avec la police.

Mais Babiš, tête de série immortelle, n’a pas pu éviter le rappel même de cet objectif. Chez lui, il est accusé d’avoir aidé à frauder les subventions au Sparrow’s Nest (« c’est une campagne »). Et l’achat de biens immobiliers par l’intermédiaire d’une chaîne de sociétés offshore a commencé à faire l’objet d’une enquête par la Direction générale de la lutte contre la corruption et la délinquance financières et fiscales (« tout s’est passé conformément à la loi », a répondu vendredi Babi.)

Cela fait également partie de la réputation du Cochon. On pourrait sentir à quel point son style est extraordinaire pour annoncer la candidature présidentielle pas seulement un touriste avec de tels fardeaux 28 octobre, mais avec la statue de Masaryk derrière. Ou sous sa célèbre photo avec un geste du doigt levé. Une allégorie de la morale.

L’idée qu’Andrej Babi ne se soit pas seulement présenté aux élections, mais ait été élu, et à l’occasion d’une visite officielle à Paris, il ait donné une explication au siège de la lutte contre la corruption et les délits financiers et fiscaux était également parfaite. Ou que les enquêteurs viendront frapper chez lui sur la Côte d’Azur. Au moins en France, on économisera pour une campagne publicitaire en tchèque. Avec le chef de l’Etat comme rôle principal.

Détails à étudier :

Bien sûr, la palette d’idées sur les bons candidats est plus diversifiée. À peu près combien de personnes à Ostrava considèrent Babi comme un politicien, il parle couramment Roman Bečica, président du syndicat de l’aciérie Liberty : « Pour eux, il est très important qu’ils obtiennent des améliorations et que leur niveau de vie augmente. Point final, cela n’a plus d’importance en ce qui concerne les porcs. Lorsque l’affaire Magpie’s Nest sera résolue, ils penseront comme une attaque concurrente contre ANO. Je trouve souvent des opinions comme celle-là ici. Et aussi : « Il vient souvent ici, visite la fonderie, vient à l’usine, s’amuse avec les gens, écoute leurs problèmes. Ils ont le sentiment qu’il est attiré par eux, même si les résultats présentés ici ne se produisent pas en la finale. »

Si Andrej Babi décide de se présenter à la présidence, cela ne jouera pas moins de rôle dans la campagne que tous les « livres et intégrité » réunis.