La vision politique tchèque de sa propre stagnation nous exclut de la coopération mondiale.

Plusieurs heures de discours au comptoir, des visages fatigués de députés, des journalistes qui ont dû être remplacés par la compagnie d’assurance pour la station thermale. Ça sonne plutôt bien, en fait. La politique doit être dure, épuisante et exigeante. Chaque électeur veut voir que son élu travaille. Cependant, le marathon parlementaire pointe deux problèmes fondamentaux de la politique tchèque contemporaine : une incapacité à gérer la politique intérieure et un manque d’intérêt à voir quoi que ce soit sous le bout de leur nez.

Les accords et les compromis ne sont jamais faciles. Et surtout à une époque où les idéologies politiques se heurtent comme deux glaciers qui fondent en mer du Nord. Le politicien au pouvoir a été mal compris quant à la raison pour laquelle il a soudainement succombé à l’opposition dont il a construit la critique pour son marketing politique. Et il ne voulait clairement pas finir comme Jack, pour qui il n’avait pas sa place sur la porte flottante.

Les politiciens de l’opposition, en revanche, n’ont rien à perdre. Il fait sauter des canots de sauvetage et crée n’importe quoi pour attirer l’attention sur lui. Et dans n’importe quel scénario, même le plus fou et le plus apocalyptique, on peut s’attendre à ce qu’il soit celui qui dira : « Ça n’en vaut pas la peine, travaillons ensemble et sauvons autant de personnes que possible du navire qui coule. »

J’avoue que ce n’est pas un simple exercice d’équilibriste pour un politicien du gouvernement. Montrer une volonté de retraite à l’extrême pourrait lui coûter de précieux points politiques. Mais c’est de la politique. C’est une entreprise incertaine, un faux pas pourrait signifier tomber dans l’abîme. Mais rester coincé pourrait être encore pire, car lorsque vous tombez, vous sifflez au moins dans les airs et voyez une tranche du monde.

Et pendant que nous sommes dans ce monde. C’est un effet secondaire mais très grave de l’obstruction parlementaire. La vision politique tchèque de sa propre stagnation nous exclut de la coopération mondiale. Le Premier ministre Fiala (ODS) n’a pas assisté au sommet en France en raison du bâtiment de mercredi, où il rencontrera le président Macron. Plutôt? Incorrect. Nous avons repris la présidence de l’UE à la France cet été. Soit dit en passant, Fiala n’est en Slovaquie que depuis le début de son mandat et n’a pas montré d’intérêt actif pour rencontrer les premiers dirigeants européens.

En politique, cependant, nous ne pouvons pas seulement nous occuper de nous-mêmes. Surtout pas, pour l’amour de Dieu, au XXIe siècle. Nous vivons dans un monde interconnecté, voire fortement globalisé. Nous faisons partie de l’Union européenne, la présidence nous attend, et en tant que pays au centre de l’Europe, nous pouvons être une place importante dans les sommets mondiaux.