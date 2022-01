Gestores da Prefeitura participam na França de formação sobre políticas para a Infância

Publié le 28/01/2022 à 16:42

Os gestores das Unidades de Assistência e Desenvolvimento Social (UGADS), Maria Brant, e de Cultura (UGC), Marcelo Peroni, participaram esta semana de curso presencial na França para formação de lideranças em políticas para a Infância. Realizado no campus do INSEAD, sigla francesa para Instituto Europeu de Administração de Negócios, em Fontainebleau, a 70 quilômetros da capital francesa, o curso para os representantes da Prefeitura foi encomendado pela Fundação Holandesa Bernard Van Leer, endos arcou com.

A formação teve como tema principal a importância do trabalho com a mudança de comportamento nas cidades como forma de otimizar o aproveitamento das políticas públicas para a Primeira Infância. Com corpo docente do mundo todo, o curso contou ainda, representando a fundação holandesa, a diretora executiva, Cecilia Vaca Jones ; une directrice de projets, Andrea Torres; ea diretora de politicas, Akita Chachra.

Entre os alunos do curso estiverem outros brasileiros e representantes da Holanda, Emirados rabes Unidos e Jordânia

Renomada instituição mundial para temas da Primeira Infância, a Fundao Bernard Van Leer est une importante causeira de Jundiaí na promoção de consultoria para políticas para Infância e planejamento urbano com foco nas crianças. Devido s boas práticas do Município, como a escuta das crianças ea composição de um Grupo intersetorial de gestores para o tratamento deste tema (do qual Peroni e Brant fazem parte), Jundiaí integra o comp seleto Grupo de Município que.

Peroni comenta a importância do curso para as politicas a serem implantadas na cidade. « O INSEAD est considéré comme une école supérieure de MBA do mundo et pour une grande opportunité de pouvoir représenter Jundiaí, une Cidade das Crianças. além de toda a formação teórica, nosso Grupo pôde trabalhar na parte prática na mudança de comportamento, com foco nas transformações de perspectivas para que os cuidadores das crianças, seus pais e responsáveis, creditem de perspectivas para que os cuidadores das crianças incentivar o contato com une natureza. Com o término do curso, teremos o acompanhamento remoto por mais seis senas, a fim de desenvolver e aplicar as propostas aí em Jundiaí”.

Já para Maria Brant, experiências propostas pelo curso foram ferramentas importantes para aplicação em Jundiaí. “Saímos da formação com um plano de trabalho para o fortalecimento de ações que incentivem a brincadeira em áreas públicas da cidade. Específico para a rede sociossistencial, surgiram tambem diversas inspirations para o trabalho e para a atenção especial na obtenção de resultados pelo programa Criança Feliz”

Também participaram da formação representantes de outros Países, como Hollanda, Emirados rabes Unidos e Jordânia, além da Alma Hub, iniciativa com a qual Jundiaí também tem parceria, por meio da adesão campanha Pé de Infância.

Jundiaí integra o seleto Grupo de Municípios que compõem a Rede Urban95 da fundação holandesa

Assessoria de Imprensa

Photos : Photographies PMJ

Lien d’origine : https://jundiai.sp.gov.br/noticias/2022/01/28/gestores-da-prefeiture-participam-na-franca-de-formacao-sobre-politicas-para-a-infancia/

Galéria

Baixe as fotos desta notícia na resolução original