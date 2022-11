Genève avec fourchette et couteau. A quoi ressemble le centre de la Suisse romande

La gastronomie genevoise allie la créativité et le raffinement français à l’accent suisse sur la qualité. Pensez à certains endroits que les gourmets ne devraient pas manquer lors de leur visite à Genève.

La naissance d’une légende

Café de Paris. C’est le nom de l’une des sauces à steak les plus célèbres au monde, visible à la lumière du jour à Genève, rue du Mont Blanc, d’où l’on peut admirer de belles vues sur la plus haute montagne d’Europe. Dans les années 1930, le restaurateur genevois Freddy Dumont a commencé à servir des steaks avec une sauce spéciale à base de crème, moutarde de Dijon, thym, madère, anchois et autres ingrédients (la recette est encore secrète) dans son Café de Paris, pour le plus grand plaisir de ses invités et lui ont valu une renommée mondiale. Cet endroit est à quelques mètres de la gare principale et a encore une chose au menu : le fameux steak avec sauce et frites.

Perché du lac

La plus grande caractéristique de la ville est sa petite perche du lac Léman cuite au beurre. Dans une portion, vous obtenez généralement plusieurs dizaines de filets, qui vous surprendront agréablement avec une viande tendre et tendre.

Ils sont servis avec pommes de terre et sauce tartare. Vous pourrez le déguster dans l’un des restaurants traditionnels du centre historique, par exemple aux Armures, à quelques pas de la mairie. La maison date du XIIIe siècle et s’il y avait des visiteurs importants à Genève, ils les amèneraient ici. Le président américain Bill Clinton a également déjeuné ici.

Dîner sur le bateau à vapeur

Et où vont les Genevois pour fêter des anniversaires importants ou des anniversaires de vie ? Eh bien, sur le bateau à vapeur. Le dîner à plusieurs plats servi sur un bateau à vapeur historique avec vue sur les Alpes enneigées en arrière-plan et les magnifiques vignobles au bord du lac est une expérience unique en son genre. Et qu’est-ce qui vous attend dans votre assiette ? Par exemple, une bonne bisque de homard, autrement dit un épais bouillon de homard parfumé au citron vert, une dorade grillée en tajine et servie avec un caviar d’aubergines ou des artichauts cuits aux crevettes et aux châtaignes.

Photo : Liste des actualités

Monstres marins

Et encore des fruits de mer. Le meilleur endroit pour les palourdes, le crabe, le homard et les crevettes est le Café du Centre, avec sa belle terrasse sous un figuier. Les clients peuvent choisir parmi huit types d’huîtres, ainsi que des huîtres, des landustines, des limaces de mer et d’autres délices du monde aquatique. Surtout le week-end, c’est généralement plein ici, et ce n’est pas étonnant, car les Genevois, en tant que descendants des protestants français qui ont fui le Pays du Coq pendant la guerre de religion, aiment toujours les monstres marins.

Bohême dans le hangar à bateaux

Alors que le Café du Centre est majoritairement fréquenté par des convives d’âge moyen, le restaurant bohème des Bains des Pâquis au milieu du lac Léman s’adresse plutôt aux jeunes. Il y a des saunas, des massages, de la natation, des bains de soleil, des concerts et, surtout, beaucoup de bonne nourriture – des huîtres aux hamburgers. Selon les habitants, ils ont la meilleure fondue de la ville, mais en été, le « plateau arabe » coloré avec aubergines grillées, houmous, feta, salade de taboulé et autres délices de la cuisine levantine, qui est récemment devenue mondialement connue (c’est la Méditerranée orientale Région).

Le flair de Coté Square

Jusqu’à présent, nous rêvions de plats plus classiques, c’est donc le bon moment pour découvrir des lieux qui misent sur la modernité gastronomique. Des créations culinaires extraordinaires sont proposées par le restaurant Coté Square situé dans un boutique hôtel de Bristol. Le chef Bruno Marchal est l’un des chefs les plus talentueux de la ville et son chef-d’œuvre culinaire est impeccable. La carte printanière propose de la morue grillée servie avec des asperges cuites dans une pâte de kadaif et une sauce au chorizo, des raviolis farcis aux joues de boeuf et servis avec de la rhubarbe et la fameuse sauce au foie gras parfumée au porto, ou encore du tendre de caille aux artichauts.

Tapas panoramiques

Et une fois de plus nous nous dirigeons vers l’hôtel, cette fois-ci appelé le Métropole, qui possède une belle terrasse sur le toit offrant une vue panoramique sur toute la ville. Des ensembles de tapas sont servis ici, que les invités peuvent partager – c’est-à-dire manger dans une assiette ou un bol. Les plats populaires incluent le foie de canard à la crème brûlée, le foie gras, la soupe de gaspacho réfrigérée, le cocktail de crevettes, les huîtres au yuzu et au gingembre ou le ceviche juteux, qui est un morceau moins connu d’écrevisses marinées dans du jus de citron. Et le tartare de saumon est également populaire.

Hommage aux Tatars

En parlant de tartares, il ne faut pas oublier une autre entreprise unique appelée Tartare & co, qui se concentre précisément sur la présentation créative de différents tartares. Généralement, un trio de tartares est proposé, en plus du bœuf, il y a aussi un tartare de thon et de daurade, tandis que les clients choisissent eux-mêmes le style de tartare qu’ils préfèrent, qu’il soit italien, scandinave, thaï ou méditerranéen. Des spécialités du week-end y sont souvent organisées, lorsque le tartare d’autres types de viande est proposé.

Fête du vin et de la fondue