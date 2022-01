Gêne des Français face aux nouvelles mesures contre le virus | Monde

Les nouvelles restrictions annoncées ce lundi par le gouvernement français pour stopper l’augmentation exponentielle des infections par le coronavirus affectent l’humeur des Français, troublés par le sentiment de « déjà vu », et en convalescence et santé, qui sont les plus touchés.

« Nous étions épuisés. Nos artistes, nos ingénieurs, notre personnel… Ils n’ont pas pu faire plus que réorganiser systématiquement le programme », a déclaré Aurélien Binder, vice-président du syndicat national des émissions musicales, Prodiss, à radio France Info.

L’une des mesures prises par le gouvernement est la limitation d’au moins trois semaines de capacité dans les théâtres et en plein air, où seulement 2 000 et 5 000 personnes peuvent être concentrées, respectivement.

De plus, les concerts debout sont interdits, une disposition que le vice-président du Prodiss a garanti pourrait entraîner l’annulation automatique de nombreux concerts, en raison de la difficulté à remettre en place des mesures pour les maintenir assis.

Le secteur de la culture regrette également que les nouvelles règles aient été appliquées sans notification préalable aux syndicats ou au ministère de la Culture lui-même, qui avaient prévenu qu’ils aideraient les personnes les plus touchées.

« Le pays restera aux côtés des personnes concernées par ces nouvelles mesures, chronométrées et adaptées à l’évolution de la situation sanitaire », a assuré sur Twitter la ministre de la Culture Roselyne Bachelot.

Certains chanteurs comme Eddy de Pretto ou Julien Doré ont plaisanté sur leurs réseaux sociaux sur les nouvelles règles disant qu’ils transformeraient leurs concerts en manifestations politiques ou promettraient de se présenter à la prochaine élection présidentielle en avril, car dans le cadre de l’élection les rassemblements politiques sont permis.

PLUS DE LIMITATIONS SUR LES NON VACCINÉS

Dans l’hôtellerie, ils regrettent aussi la dernière décision du gouvernement, présidé par Emmanuel Macron.

Pour l’instant, boire debout est interdit et à partir du 15 janvier, le passeport santé deviendra le passeport vaccination.

En d’autres termes, seules les personnes vaccinées pourront accéder aux restaurants et bars, ainsi qu’aux théâtres, cinémas, musées et salles de sport, sans présenter de test négatif valide pour le virus, comme c’est le cas depuis août.

« En pratique, c’est une simple et pure interdiction de travail », fustige Didier Chenet, président d’un grand syndicat hôtelier, à La Croix, qui rappelle que dans son secteur, les boissons debout représentent entre 20% et 30% du chiffre d’affaires.

L’interdiction de manger dans les trains, avions et autres moyens de transport, comme l’a confirmé mardi le ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari, signifiera la fermeture des bars dans les trains pendant trois semaines et l’obligation de rester assis tout au long du voyage, même si des modifications sont prévues pour très longs trajets. .

« Après presque deux ans et alors qu’on a deux ou trois vaccins, c’est insupportable qu’ils continuent à nous couper les libertés », a déclaré à l’Efe Adrien Berger, un consommateur de la terrasse parisienne, favorable aux restrictions qui ne s’appliquent qu’aux non vaccinés, à propos de 9% de la population La population a plus de 12 ans, selon les dernières données gouvernementales.

Pour tenter de calmer le jeu, le Premier ministre Jean Castex a annoncé ce mardi une prime mensuelle à partir de janvier pour les infirmiers travaillant en réanimation, ce qui s’ajoute à une légère revalorisation des salaires des personnels soignants en 2022.

En conséquence, le ministre de la Santé Olivier Véran n’exclut pas qu’une quatrième dose de vaccin soit nécessaire, même si cette disposition ne sera approuvée que lorsque les résultats des essais cliniques seront connus ou que la prévention effective d’une troisième dose de vaccin sera connue. vaccins dans des pays, comme Israël, qui ont lancé des campagnes plus tôt.

Les dernières données de ce lundi ont montré plus de 30 000 nouveaux positifs en une seule journée, un décès cumulé à l’hôpital de 256 personnes et 3 333 patients en réanimation.

Pour limiter la raréfaction des autotests et les longues files d’attente en pharmacie, qui se répètent depuis des semaines, le Gouvernement va permettre la vente à bas prix de ces outils d’autodiagnostic dans les supermarchés et grands magasins pendant au moins un mois.

Maria D. Valderrama