GC – Lucerne : La course pour rattraper Lucerne revient avec des points

Le FC Lucerne était en retard pour accélérer le rythme. Du moins trop tard pour obtenir la victoire cruciale qui les aurait rapprochés d’une 8e place sauvée. Comme il y a une semaine contre Lugano, une montée après 0:2 a marqué un autre point. Après une belle heure, le talon d’Asumah Abubakar a porté le score à 1-2 après un centre bas de Marko Kvasina, et à la 90e minute Silvan Sidler, qui venait d’entrer en jeu comme remplaçant, a marqué d’une demi-volée pour faire 2-2. . .

Plus sera possible pour le FC Lucerne. Ce n’est que dans la phase de pression qui a duré une mi-temps que les vainqueurs de la coupe ont créé deux autres occasions qui auraient dû mener à des buts. Par deux fois, le gardien du GC André Moreira a effectué des arrêts mi-chanceux mi-habiles depuis des positions presque sans espoir : contre la tête de Marko Kvasina (60e) et contre Dejan Sorgic (75e).

Sans surprise, les sauterelles sont vulnérables. Ils sont sans victoire en huit matchs. Ce qui était surprenant, cependant, c’était combien de temps ils avaient donné le ton contre Lucerne. Allan Arigoni après un corner (13e) et Francis Momoh après une contre-attaque (29e) ont donné deux buts d’avance à Zurich. Le match vient de basculer après la pause.