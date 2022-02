Gaspard Ulliel meurt dans un accident de ski mortel pour l’acteur français : il n’a que 37 ans

Un drame qui a bouleversé le cinéma français et international : Gaspard Ulliel n’a que 37 ans. « Moon Knight », la série Marvel, sera sa première œuvre posthume. Gaspard Uliel Il n’a pas réussi. Le célèbre acteur français est décédé des suites d’un accident alors qu’il skiait sur les pistes des Rosires, une station de montagne du sud-est de la France. Le drame qui a secoué le monde du cinéma français et international : Gaspard Ulliel il n’a que 37 ans. La nouvelle a été confirmée et annoncée par sa famille par le biais d’un communiqué de presse à l’Agence France-Presse. Accident d’hélicoptère et sauvetage L’accident s’est produit hier, mardi 18 janvier, peu avant 16 heures. Secours immédiatement après le crash : l’acteur a été transporté par hélicoptère au CHU de Grenoble après avoir percuté un autre skieur. Selon le même témoignage et des rapports de gendarmerie, l’état de l’acteur est immédiatement devenu très grave. Carrière : d’Hannibal Lecter à Moon Knight, la première œuvre posthume Il y a aussi Gaspard Ulliel dans Moon Knight, la nouvelle série Marvel dont le trailer est sorti hier, dans le rôle de l’antagoniste : Midnight Man. Il s’agira donc de la première œuvre posthume de l’acteur français à être publiée (mars 2022 sur Disney+). Gaspard Ulliel est né dans une famille de créateurs et fait ses débuts au cinéma en 1999 dans « Alias ». En 2005, il remporte le César du meilleur espoir avec le film « Un long dimanche de passions » de Jean-Pierre Jeunet. Captez le public international en incarnant le jeune cannibale Hannibal Lecter dans le film « Hannibal Lecter – Les origines du mal », sorti dans le monde entier le 9 février 2007. Morgan Stevens est décédé à l’âge de 70 ans, il était l’un des acteurs de Saranno Famosi Le jeune Gaspard Ulliel dans « Hannibal Lecter – Les origines du mal » En 2014, il est le célèbre couturier d’Yves Saint Laurent dans le film Saint Laurent, grâce auquel il est à nouveau nominé aux César du meilleur acteur principal. C’est César qui l’a encore emporté en 2016 pour « C’est juste la fin du monde » de Xavier Dolan. Vie privée Gaspard Ulliel a eu une relation avec Cécile Cassel de 2005 à 2007, une avec Charlotte Casiraghi en 2007, et une troisième avec le mannequin Jordan Crasselle de 2008 à 2013. A partir de 2013 l’acteur s’est lié avec le mannequin Gaëlle Pietriavec qui il a un fils, Ours, en 2016. Votre bout de chou vient d’avoir six ans. Il y a quelques jours à peine, depuis le compte Instagram de Gaëlle Pietri, dans une vidéo on voit le petit descendre sur les pistes de ski.

