Gallos Smiling démarre sa pré-saison – Diario de Querétaro

L’équipe Gallos Smiling a débuté sa pré-saison sur le terrain de Soccer Green, avant sa participation au premier tournoi de 2022, qui devrait avoir lieu à Guadalajara en mars.

Mariano López, directeur sportif et entraîneur de Gallos Smiling

« L’année 2021 a été une excellente année avec notre premier tournoi d’inclusion et nous avons fini de gagner, également dans le home run INDEREQ, en 2022 nous attendons de grandes choses, car nous avons déjà beaucoup de joueurs et de catégories, le tournoi de Guadalajara arrivera , qui est commémoré le jour de la trisomie 21, c’est-à-dire en mars et d’autres tournois à venir ».

L’entraîneur a souligné qu’ils avaient déjà deux jours d’entraînement sur le terrain de Soccer Green jeudi de 17h00 à 18h00 pour les enfants âgés de 6 à 14 ans, tandis que de 18h00 à 19h00. 15 trains à partir de, tandis que le samedi, ils sont de 9h00 à 10h00 et de 10h00 à 11h00 respectivement.

Mariano López a souligné qu’il y a aussi des rumeurs selon lesquelles une Coupe du monde aura lieu, avec un éventuel lieu en France, il espère donc que son équipe pourra assister à un événement de ce genre, pour se faire connaître à l’international.

« Il y a des rumeurs selon lesquelles la Coupe du monde est en France et ce serait bien d’aller avec nos représentants de club en France en juin ou juillet. »

Le directeur sportif et technique Gallos Smiling, a indiqué qu’ils aimeraient avoir une ligue, déclarent d’abord puis pensent à une ligue nationale, car ils ont fait une approche avec la Liga MX.

«Notre cible est également notre ligue, qui est la première dans un État avec des enfants ayant une déficience intellectuelle, le syndrome de Down, et a cette ligue au premier semestre. Nous avons fait une approche avec la Liga MX, donc nous espérons qu’il y aura bientôt une ligue comme celle d’Espagne ».